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Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 21.04.2023 (обновлено: 23:54 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866926644.html
Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском
Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 21.04.2023
Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг в Telegram-канале сообщения о взятии украинских войск в котел в Артемовске. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:26
2023-04-21T23:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
евгений пригожин
артемовск
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг в Telegram-канале сообщения о взятии украинских войск в котел в Артемовске.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои. В начале прошлой недели Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов населенного пункта, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из Артемовска.По информации Министерства обороны, российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. Поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.
артемовск
россия
украина
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вооруженные силы украины, безопасность, евгений пригожин, артемовск, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Евгений Пригожин, Артемовск, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, ЧВК "Вагнер"
Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин опроверг сообщения о попадании ВСУ в котел в Артемовске

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг в Telegram-канале сообщения о взятии украинских войск в котел в Артемовске.
«

"Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла нет. Поэтому идут тяжелые бои", — сказал он.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои.
В начале прошлой недели Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов населенного пункта, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из Артемовска.
По информации Министерства обороны, российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. Поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЕвгений ПригожинАртемовскРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРЧВК "Вагнер"
 
 
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