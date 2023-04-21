https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866926644.html

Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском

Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 21.04.2023

Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг в Telegram-канале сообщения о взятии украинских войск в котел в Артемовске. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:26

2023-04-21T15:26

2023-04-21T23:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

евгений пригожин

артемовск

россия

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866399990_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_d30fff44ef1aa1591de00b3cde136969.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг в Telegram-канале сообщения о взятии украинских войск в котел в Артемовске.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои. В начале прошлой недели Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов населенного пункта, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из Артемовска.По информации Министерства обороны, российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. Поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.

артемовск

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, евгений пригожин, артемовск, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, чвк "вагнер"