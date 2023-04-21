https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866926644.html
Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском
Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 21.04.2023
Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг в Telegram-канале сообщения о взятии украинских войск в котел в Артемовске. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:26
2023-04-21T15:26
2023-04-21T23:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
евгений пригожин
артемовск
россия
украина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг в Telegram-канале сообщения о взятии украинских войск в котел в Артемовске.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои. В начале прошлой недели Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов населенного пункта, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из Артемовска.По информации Министерства обороны, российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. Поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин опроверг сообщения о попадании ВСУ в котел в Артемовске