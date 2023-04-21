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Киев признал, что российские силы продвигаются вперед в Артемовске - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 21.04.2023 (обновлено: 16:16 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866893601.html
Киев признал, что российские силы продвигаются вперед в Артемовске
Киев признал, что российские силы продвигаются вперед в Артемовске - РИА Новости, 21.04.2023
Киев признал, что российские силы продвигаются вперед в Артемовске
Российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед, написала в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:04
2023-04-21T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед, написала в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. &lt;...&gt; На отдельных участках кое-где продвигается", — говорится в посте. При этом Маляр утверждает, что ВСУ проводят как оборонительные, так и "активные штурмовые" действия, а обстановку в Артемовске назвала "напряженной, но контролируемой". Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои. На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска.По информации Минобороны, штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части города. Поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.
артемовск
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в мире, артемовск, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Киев признал, что российские силы продвигаются вперед в Артемовске

Замглавы Минобороны Украины Маляр признала продвижение российских сил в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид из окна дома на район Артемовска, в котором идет бой
Вид из окна дома на район Артемовска, в котором идет бой - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид из окна дома на район Артемовска, в котором идет бой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед, написала в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. <...> На отдельных участках кое-где продвигается", — говорится в посте.
При этом Маляр утверждает, что ВСУ проводят как оборонительные, так и "активные штурмовые" действия, а обстановку в Артемовске назвала "напряженной, но контролируемой".
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои. На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска.
По информации Минобороны, штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части города. Поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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