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Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866831213.html
Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник
Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник - РИА Новости, 21.04.2023
Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник
Речи о полном окружении украинской группировки в Артемовске в ДНР на данный момент не идет, сообщил РИА Новости источник, находящийся непосредственно в городе. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:01
2023-04-21T11:01
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 апр - РИА Новости. Речи о полном окружении украинской группировки в Артемовске в ДНР на данный момент не идет, сообщил РИА Новости источник, находящийся непосредственно в городе. "На данный момент идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866784924.html
артемовск
киев
донецкая народная республика
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артемовск, киев, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник

Источник заявил, что речи о полном окружении группировки ВСУ в Артемовске пока не идет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска
Боец ЧВК Вагнер осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ЧВК "Вагнер" осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 21 апр - РИА Новости. Речи о полном окружении украинской группировки в Артемовске в ДНР на данный момент не идет, сообщил РИА Новости источник, находящийся непосредственно в городе.
"На данный момент идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе", - заявил собеседник агентства.
Боец ЧВК Вагнер осматривает разрушенный район Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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