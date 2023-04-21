https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866831213.html

Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник

Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник - РИА Новости, 21.04.2023

Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник

Речи о полном окружении украинской группировки в Артемовске в ДНР на данный момент не идет, сообщил РИА Новости источник, находящийся непосредственно в городе. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:01

2023-04-21T11:01

2023-04-21T11:01

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

донецкая народная республика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866184152_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_b08785a040fde9f8998c8e2297c40509.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 21 апр - РИА Новости. Речи о полном окружении украинской группировки в Артемовске в ДНР на данный момент не идет, сообщил РИА Новости источник, находящийся непосредственно в городе. "На данный момент идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866784924.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, киев, донецкая народная республика, безопасность