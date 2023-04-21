https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866831213.html
Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник
Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник - РИА Новости, 21.04.2023
Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник
Речи о полном окружении украинской группировки в Артемовске в ДНР на данный момент не идет, сообщил РИА Новости источник, находящийся непосредственно в городе. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:01
2023-04-21T11:01
2023-04-21T11:01
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 апр - РИА Новости. Речи о полном окружении украинской группировки в Артемовске в ДНР на данный момент не идет, сообщил РИА Новости источник, находящийся непосредственно в городе. "На данный момент идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866784924.html
артемовск
киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, киев, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Речи о полном окружении ВСУ в Артемовске не идет, заявил источник
Источник заявил, что речи о полном окружении группировки ВСУ в Артемовске пока не идет