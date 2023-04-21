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США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 21.04.2023 (обновлено: 06:04 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866784924.html
США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ
США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2023
США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ
США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и предлагали оставить город, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T05:42
2023-04-21T06:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и предлагали оставить город, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы американской разведки.Артемовск расположен к северу от Горловки в ДНР. Это важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.Как пишет газета, в оценке с пометкой "совершенно секретно" предупреждалось, что "устойчивые" успехи России "поставили под угрозу способность Украины удерживать город", а ВСУ, возможно, окажутся "под угрозой окружения, если не отступят в течение следующего месяца".По информации издания, в другом документе подробно рассматриваются способы использования Киевом передовых боеприпасов, информационных кампаний и противодронных технологий для того, чтобы "наложить будущие издержки" на противоборствующую сторону. Кроме того, Украине предлагали подорвать боевой дух российских войск, а также рекомендовали наносить удары по ним с помощью "улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения" — сочетания артиллерии и ракет класса "земля-воздух" — для отражения атакующих волн.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. WP утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866779170.html
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ

WP: США предлагали Киеву оставить Артемовск из-за возможного окружения украинских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" осматривает разрушенный район Артемовска
Боец ЧВК Вагнер осматривает разрушенный район Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" осматривает разрушенный район Артемовска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и предлагали оставить город, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы американской разведки.
Артемовск расположен к северу от Горловки в ДНР. Это важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
«
"Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам разведки США, о которых ранее не сообщалось... Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город", — говорится в публикации.
Как пишет газета, в оценке с пометкой "совершенно секретно" предупреждалось, что "устойчивые" успехи России "поставили под угрозу способность Украины удерживать город", а ВСУ, возможно, окажутся "под угрозой окружения, если не отступят в течение следующего месяца".
Флаг ЧВК Вагнер на крыше здания в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Боец "Вагнера" рассказал, как в Артемовске уводят дроны противника
Вчера, 03:04
По информации издания, в другом документе подробно рассматриваются способы использования Киевом передовых боеприпасов, информационных кампаний и противодронных технологий для того, чтобы "наложить будущие издержки" на противоборствующую сторону. Кроме того, Украине предлагали подорвать боевой дух российских войск, а также рекомендовали наносить удары по ним с помощью "улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения" — сочетания артиллерии и ракет класса "земля-воздух" — для отражения атакующих волн.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. WP утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковНАТОМинистерство обороны США
 
 
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