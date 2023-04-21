США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ
WP: США предлагали Киеву оставить Артемовск из-за возможного окружения украинских войск
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" осматривает разрушенный район Артемовска
Боец ЧВК "Вагнер" осматривает разрушенный район Артемовска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и предлагали оставить город, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы американской разведки.
Артемовск расположен к северу от Горловки в ДНР. Это важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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"Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам разведки США, о которых ранее не сообщалось... Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город", — говорится в публикации.
Как пишет газета, в оценке с пометкой "совершенно секретно" предупреждалось, что "устойчивые" успехи России "поставили под угрозу способность Украины удерживать город", а ВСУ, возможно, окажутся "под угрозой окружения, если не отступят в течение следующего месяца".
По информации издания, в другом документе подробно рассматриваются способы использования Киевом передовых боеприпасов, информационных кампаний и противодронных технологий для того, чтобы "наложить будущие издержки" на противоборствующую сторону. Кроме того, Украине предлагали подорвать боевой дух российских войск, а также рекомендовали наносить удары по ним с помощью "улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения" — сочетания артиллерии и ракет класса "земля-воздух" — для отражения атакующих волн.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. WP утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
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