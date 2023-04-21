https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866784924.html

США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ

США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2023

США предлагали Киеву оставить Артемовск, сообщили СМИ

США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и предлагали оставить город, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T05:42

2023-04-21T05:42

2023-04-21T06:04

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

дмитрий песков

нато

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_722c6e898ddbad480250ec66f62ade70.jpg

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и предлагали оставить город, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы американской разведки.Артемовск расположен к северу от Горловки в ДНР. Это важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.Как пишет газета, в оценке с пометкой "совершенно секретно" предупреждалось, что "устойчивые" успехи России "поставили под угрозу способность Украины удерживать город", а ВСУ, возможно, окажутся "под угрозой окружения, если не отступят в течение следующего месяца".По информации издания, в другом документе подробно рассматриваются способы использования Киевом передовых боеприпасов, информационных кампаний и противодронных технологий для того, чтобы "наложить будущие издержки" на противоборствующую сторону. Кроме того, Украине предлагали подорвать боевой дух российских войск, а также рекомендовали наносить удары по ним с помощью "улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения" — сочетания артиллерии и ракет класса "земля-воздух" — для отражения атакующих волн.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. WP утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.

https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866779170.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша