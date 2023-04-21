https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866779170.html

Боец "Вагнера" рассказал, как в Артемовске уводят дроны противника

Боец "Вагнера" рассказал, как в Артемовске уводят дроны противника - РИА Новости, 21.04.2023

Боец "Вагнера" рассказал, как в Артемовске уводят дроны противника

Украинским войскам в Артемовске часто приходится менять траекторию полета своих тактических беспилотников типа "Мавик" из-за высокой насыщенности линии... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T03:04

2023-04-21T03:04

2023-04-21T06:47

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

артемовск

горловка

донбасс

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АРТЁМОВСК (ДНР), 21 апр — РИА Новости. Украинским войскам в Артемовске часто приходится менять траекторию полета своих тактических беспилотников типа "Мавик" из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями, рассказал боец группы "Вагнер" в беседе с РИА Новости. "Там фронт, их позиции. Они оттуда взлетают, сажаю аккумулятор им. То есть сгорают их беспилотники. Поступает сигнал, после чего выдвигаюсь к той стене. Оттуда веду работу. Пока наблюдаю за обстановкой", — рассказал боец группы "Вагнер", находясь на передовых позициях в одном из зданий.По его словам, на линии боевого соприкосновения постоянно находятся специальные группы для перехвата украинских тактических беспилотников, на военном сленге их называют "птицеловами". Эти группы используют противодроновые ружья, которые выводят из строя средства разведки противника. "Это ружье, работаю по дронам противника. Тут тумблер включения у него и каналы, которые переключаю и "ловлю" их сигналы. Пока на горизонте все "чисто", целей не обнаружено. Вчера поймал одну "птицу" (беспилотник. — Прим. ред.), сейчас их меньше уже становится. Так как они тоже выискивают, где у меня ружье и траекторию полета меняют", — рассказал боец.Собеседник агентства также пояснил, что украинские БПЛА иногда улетают за линию фронта в тыл "Вагнера", но это зачастую приводит к перехвату и дальнейшему использованию дронов в интересах российских бойцов. "Птицеловы" часто подвергаются опасности, так как украинские военные устраивают за ними настоящую охоту. Рассказывая о своей боевой работе, собеседник агентства показал последствия недавнего обстрела его наблюдательной позиции из 120-миллиметрового миномета. Бойца спасла кирпичная стена, обвалившаяся после попадания мины. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

горловка

донбасс

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безопасность, технологии, артемовск, горловка, донбасс