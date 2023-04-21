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Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил - РИА Новости, 21.04.2023
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14:39 21.04.2023 (обновлено: 15:30 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/armiya-1866907952.html
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил - РИА Новости, 21.04.2023
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ, на нем политик предложил обсудить проблемы и... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:39
2023-04-21T15:30
россия
безопасность
совет безопасности рф
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ, на нем политик предложил обсудить проблемы и показатели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).Видеозапись с частью своего выступления на заседании Медведев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" с подписью: "Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ"."Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в ЦФО. Хотел бы услышать сегодня доклады глав регионов по показателям: какие показатели достигнуты, в чем есть проблемы. Они всегда есть, мы их обсуждаем на протяжении последнего месяца и даже более, - какие-то проблемы. И какие-то решения принимаются", - сказал Медведев.Медведев отметил, что идет постоянный обмен информацией с полномочными представителями президента РФ, которые делают предложения по совершенствованию правил, законов и актов министерства обороны РФ."Безусловно, нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и практиках. Они есть, собственно, и результаты разные об этом говорят", - подчеркнул Медведев.
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россия, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил

Зампред Совбеза Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ, на нем политик предложил обсудить проблемы и показатели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).
Видеозапись с частью своего выступления на заседании Медведев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" с подписью: "Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ".
"Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в ЦФО. Хотел бы услышать сегодня доклады глав регионов по показателям: какие показатели достигнуты, в чем есть проблемы. Они всегда есть, мы их обсуждаем на протяжении последнего месяца и даже более, - какие-то проблемы. И какие-то решения принимаются", - сказал Медведев.
Медведев отметил, что идет постоянный обмен информацией с полномочными представителями президента РФ, которые делают предложения по совершенствованию правил, законов и актов министерства обороны РФ.
"Безусловно, нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и практиках. Они есть, собственно, и результаты разные об этом говорят", - подчеркнул Медведев.
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РоссияБезопасностьСовет Безопасности РФДмитрий МедведевВооруженные силы РФ
 
 
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