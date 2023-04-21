https://ria.ru/20230421/armiya-1866907952.html

Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил

Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил - РИА Новости, 21.04.2023

Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ, на нем политик предложил обсудить проблемы и... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:39

2023-04-21T14:39

2023-04-21T15:30

россия

безопасность

совет безопасности рф

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ, на нем политик предложил обсудить проблемы и показатели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).Видеозапись с частью своего выступления на заседании Медведев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" с подписью: "Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ"."Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в ЦФО. Хотел бы услышать сегодня доклады глав регионов по показателям: какие показатели достигнуты, в чем есть проблемы. Они всегда есть, мы их обсуждаем на протяжении последнего месяца и даже более, - какие-то проблемы. И какие-то решения принимаются", - сказал Медведев.Медведев отметил, что идет постоянный обмен информацией с полномочными представителями президента РФ, которые делают предложения по совершенствованию правил, законов и актов министерства обороны РФ."Безусловно, нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и практиках. Они есть, собственно, и результаты разные об этом говорят", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев, вооруженные силы рф