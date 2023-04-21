https://ria.ru/20230421/argentina-1866949341.html

Президент Аргентины отказался идти на второй срок

Президент Аргентины отказался идти на второй срок - РИА Новости, 21.04.2023

Президент Аргентины отказался идти на второй срок

Президент Аргентины Альберто Фернандес не будет выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства в этом году, следует из его заявления в Twitter. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:43

2023-04-21T16:43

2023-04-21T16:43

в мире

аргентина

альберто фернандес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес не будет выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства в этом году, следует из его заявления в Twitter. Фернандес опубликовал видео, в котором коротко рассказал о вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться на посту президента с декабря 2019 года, а также о проделанной работе. "Десятого декабря я передам президентские знаки тому, кто будет законно выбран народом", - сказал Фернандес в видеоролике. Выборы президента в Аргентине запланированы на октябрь 2023 года.

https://ria.ru/20230214/argentina-1851860374.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, альберто фернандес