https://ria.ru/20230421/argentina-1866949341.html
Президент Аргентины отказался идти на второй срок
Президент Аргентины отказался идти на второй срок - РИА Новости, 21.04.2023
Президент Аргентины отказался идти на второй срок
Президент Аргентины Альберто Фернандес не будет выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства в этом году, следует из его заявления в Twitter. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:43
2023-04-21T16:43
2023-04-21T16:43
в мире
аргентина
альберто фернандес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес не будет выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства в этом году, следует из его заявления в Twitter. Фернандес опубликовал видео, в котором коротко рассказал о вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться на посту президента с декабря 2019 года, а также о проделанной работе. "Десятого декабря я передам президентские знаки тому, кто будет законно выбран народом", - сказал Фернандес в видеоролике. Выборы президента в Аргентине запланированы на октябрь 2023 года.
https://ria.ru/20230214/argentina-1851860374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, альберто фернандес
В мире, Аргентина, Альберто Фернандес
Президент Аргентины отказался идти на второй срок
Президент Аргентины Фернандес заявил, что не пойдет на выборы в октябре 2023 года