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Стратегию сохранения аргали обсудили в Горно-Алтайске - РИА Новости, 21.04.2023
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18:54 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/argali-1866986771.html
Стратегию сохранения аргали обсудили в Горно-Алтайске
Стратегию сохранения аргали обсудили в Горно-Алтайске - РИА Новости, 21.04.2023
Стратегию сохранения аргали обсудили в Горно-Алтайске
Стратегию сохранения редкого алтайского горного барана (аргали) и итоги учётов снежного барса в Республике Алтай в 2023 году рассмотрели участники заседания... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:54
2023-04-21T18:54
горно-алтайск
республика алтай
природа
дикие животные
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стратегию сохранения редкого алтайского горного барана (аргали) и итоги учётов снежного барса в Республике Алтай в 2023 году рассмотрели участники заседания секции экспертов в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" нацпроекта "Экология", сообщает Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис".Среди первостепенных задач, определённых экспертами на заседании, которое прошло в пятницу в Горно-Алтайске, - разработка и утверждение методических рекомендаций по организации и проведению учета аргали в Российской Федерации, создание охранной зоны национального парка "Сайлюгемский" с включением в нее ключевых местообитаний аргали на хребте Сайлюгем, а также охранной зоны Алтайского государственного природного биосферного заповедника.Кроме того, в числе поставленных экспертами задач - расширение территории государственного природного биосферного заповедника "Убсунурская котловина" за счет включения наиболее важных местообитаний аргали на хребтах Чихачева, Цаган-Шибэту, Сангилен и участке "Монгун-Тайга", создание особо охраняемой природной территории федерального значения на хребте Чихачева.Эксперты также обсудили возможности трансграничного сотрудничества России и Монголии в области сохранения и изучения снежного барса. С докладом о состоянии популяции ирбиса на приграничных территориях выступил президент Фонда по сохранению снежного барса Монголии доктор Бариушаа Мунхцог.Как отметили участники совещания, разделение снежных барсов на группировки по территории нахождения носит условный характер из-за трансграничной миграции снежного барса."Вся алтае-саянская популяция снежного барса – наша общая забота", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по науке ФГБУ "Государственный заповедник "Убсунурская котловина" Александра Донгака.
https://ria.ru/20230412/konferentsiya-1864701372.html
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горно-алтайск, республика алтай, природа, дикие животные
Горно-Алтайск, Республика Алтай, природа, Дикие животные

Стратегию сохранения аргали обсудили в Горно-Алтайске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАргали на склоне горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Аргали на склоне горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стратегию сохранения редкого алтайского горного барана (аргали) и итоги учётов снежного барса в Республике Алтай в 2023 году рассмотрели участники заседания секции экспертов в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" нацпроекта "Экология", сообщает Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис".
Среди первостепенных задач, определённых экспертами на заседании, которое прошло в пятницу в Горно-Алтайске, - разработка и утверждение методических рекомендаций по организации и проведению учета аргали в Российской Федерации, создание охранной зоны национального парка "Сайлюгемский" с включением в нее ключевых местообитаний аргали на хребте Сайлюгем, а также охранной зоны Алтайского государственного природного биосферного заповедника.
Кроме того, в числе поставленных экспертами задач - расширение территории государственного природного биосферного заповедника "Убсунурская котловина" за счет включения наиболее важных местообитаний аргали на хребтах Чихачева, Цаган-Шибэту, Сангилен и участке "Монгун-Тайга", создание особо охраняемой природной территории федерального значения на хребте Чихачева.
Эксперты также обсудили возможности трансграничного сотрудничества России и Монголии в области сохранения и изучения снежного барса. С докладом о состоянии популяции ирбиса на приграничных территориях выступил президент Фонда по сохранению снежного барса Монголии доктор Бариушаа Мунхцог.
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Как отметили участники совещания, разделение снежных барсов на группировки по территории нахождения носит условный характер из-за трансграничной миграции снежного барса.
"Вся алтае-саянская популяция снежного барса – наша общая забота", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по науке ФГБУ "Государственный заповедник "Убсунурская котловина" Александра Донгака.
 
Горно-АлтайскРеспублика АлтайприродаДикие животные
 
 
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