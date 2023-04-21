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Задержанных прихожан Киево-Печерской Лавры отправили под домашний арест - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
23:01 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/arest-1867025499.html
Задержанных прихожан Киево-Печерской Лавры отправили под домашний арест
Задержанных прихожан Киево-Печерской Лавры отправили под домашний арест - РИА Новости, 21.04.2023
Задержанных прихожан Киево-Печерской Лавры отправили под домашний арест
Троих задержанных в Киево-Печерской лавре верующих отправили под домашний арест, как и правозащитницу Викторию Кохановскую, сообщает сайт канонической... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:01
2023-04-21T23:01
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Троих задержанных в Киево-Печерской лавре верующих отправили под домашний арест, как и правозащитницу Викторию Кохановскую, сообщает сайт канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "К правозащитнице Виктории Кохановской, а также трем верующим УПЦ, защищавшим Киево-Печерскую Лавру, применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Кроме того, прокурора обязали провести проверку по поводу обстоятельств задержания Виктории", - сообщает сайт УПЦ. В ходе досудебного расследования, добавили в УПЦ, все они будут находиться под круглосуточным домашним арестом с использованием электронного средства контроля. Ранее сообщалось, что одного из задержанных прихожан Киевской лавры отправили под домашний арест до рассмотрения дела Кохановской. Ей грозит до 3 лет лишения свободы, остальным арестованным - до пяти. Печерский суд в Киеве ранее отправил одного из задержанных прихожан Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале. Полиция Киева ранее заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. Кроме того, была задержана правозащитница Виктория Кохановская, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, ее подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Задержанных прихожан Киево-Печерской Лавры отправили под домашний арест

Трех задержанных прихожан Киево-Печерской Лавры отправили под домашний арест

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Троих задержанных в Киево-Печерской лавре верующих отправили под домашний арест, как и правозащитницу Викторию Кохановскую, сообщает сайт канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"К правозащитнице Виктории Кохановской, а также трем верующим УПЦ, защищавшим Киево-Печерскую Лавру, применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Кроме того, прокурора обязали провести проверку по поводу обстоятельств задержания Виктории", - сообщает сайт УПЦ.
В ходе досудебного расследования, добавили в УПЦ, все они будут находиться под круглосуточным домашним арестом с использованием электронного средства контроля.
Ранее сообщалось, что одного из задержанных прихожан Киевской лавры отправили под домашний арест до рассмотрения дела Кохановской. Ей грозит до 3 лет лишения свободы, остальным арестованным - до пяти.
Печерский суд в Киеве ранее отправил одного из задержанных прихожан Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале. Полиция Киева ранее заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. Кроме того, была задержана правозащитница Виктория Кохановская, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, ее подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
20 апреля, 18:27
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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