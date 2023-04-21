https://ria.ru/20230421/arest-1867017417.html
Защитницу Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Защитницу Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест - РИА Новости, 21.04.2023
Защитницу Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную во время протестов у стен Киево-Печерской лавры, отправили под домашний арест, сообщил адвокат лавры Никита... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T21:51
2023-04-21T21:51
2023-04-21T21:51
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киев
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александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную во время протестов у стен Киево-Печерской лавры, отправили под домашний арест, сообщил адвокат лавры Никита Чекман в своем Telegram-канале. "К Виктории Кохановской применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля", - написал Чекман. Как отметил адвокат, прокурора обязали проверить обстоятельства задержания Кохановской. Кохановскую, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Ранее в УПЦ заявили о задержании Кохановской у стен Киево-Печерской лавры. Украинские полицейские похитили правозащитницу во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее "задержании". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, ООН
Защитницу Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Адвокат Чекман: защитницу Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную во время протестов у стен Киево-Печерской лавры, отправили под домашний арест, сообщил адвокат лавры Никита Чекман в своем Telegram-канале
.
"К Виктории Кохановской применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля", - написал Чекман.
Как отметил адвокат, прокурора обязали проверить обстоятельства задержания Кохановской.
Кохановскую, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Ранее в УПЦ заявили о задержании Кохановской у стен Киево-Печерской лавры. Украинские полицейские похитили правозащитницу во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее "задержании".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре