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В Ижевске трех подростков арестовали после избиения двух мужчин до смерти - РИА Новости, 21.04.2023
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20:31 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/arest-1867006256.html
В Ижевске трех подростков арестовали после избиения двух мужчин до смерти
В Ижевске трех подростков арестовали после избиения двух мужчин до смерти - РИА Новости, 21.04.2023
В Ижевске трех подростков арестовали после избиения двух мужчин до смерти
Суд арестовал на два месяца трёх несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком убийстве двух мужчин в Ижевске, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T20:31
2023-04-21T20:31
происшествия
россия
ижевск
дзержинский
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца трёх несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком убийстве двух мужчин в Ижевске, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии. Ранее СУСК РФ по региону информировал, что по подозрению в убийстве двух мужчин 41 и 42 лет задержаны 20-летний и трое несовершеннолетних жителей Ижевска от 15 до 17 лет. Сообщалось, что парни пришли к приятелю, который живёт с бабушкой на улице Дзержинского, и до смерти избили двух гостей хозяйки квартиры. Тела убитых обнаружили очевидцы во дворе жилых домов. "Индустриальный районный суд рассмотрел ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих несовершеннолетних жителей Ижевска. Суд избрал в отношении каждого обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщает пресс-служба. По данным суда, несовершеннолетние в момент преступления были пьяны. В СУСК РФ по Удмуртии отмечают, что в ходе следственных действий, в том числе очных ставок, причастность к преступлению ранее задержанного 20-летнего местного жителя не подтвердилась.
https://ria.ru/20230331/izbienie-1862154932.html
россия
ижевск
дзержинский
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происшествия, россия, ижевск, дзержинский
Происшествия, Россия, Ижевск, Дзержинский
В Ижевске трех подростков арестовали после избиения двух мужчин до смерти

В Ижевске трех подростков задержали по подозрению в избиении двух мужчин до смерти

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца трёх несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком убийстве двух мужчин в Ижевске, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.
Ранее СУСК РФ по региону информировал, что по подозрению в убийстве двух мужчин 41 и 42 лет задержаны 20-летний и трое несовершеннолетних жителей Ижевска от 15 до 17 лет. Сообщалось, что парни пришли к приятелю, который живёт с бабушкой на улице Дзержинского, и до смерти избили двух гостей хозяйки квартиры. Тела убитых обнаружили очевидцы во дворе жилых домов.
"Индустриальный районный суд рассмотрел ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих несовершеннолетних жителей Ижевска. Суд избрал в отношении каждого обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщает пресс-служба.
По данным суда, несовершеннолетние в момент преступления были пьяны.
В СУСК РФ по Удмуртии отмечают, что в ходе следственных действий, в том числе очных ставок, причастность к преступлению ранее задержанного 20-летнего местного жителя не подтвердилась.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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