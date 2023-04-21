https://ria.ru/20230421/arest-1866909865.html

В Москве заочно арестовали начальника военной разведки Украины

В Москве заочно арестовали начальника военной разведки Украины - РИА Новости, 21.04.2023

В Москве заочно арестовали начальника военной разведки Украины

Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:44

2023-04-21T14:44

2023-04-21T15:07

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.Как уточнили в суде, Буданов объявлен в международный розыск. Мера пресечения будет действовать два месяца с момента либо экстрадиции на территорию России, либо задержания на российской территории.ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html

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москва, украина, россия, происшествия, фсб