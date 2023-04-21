https://ria.ru/20230421/arest-1866909865.html
В Москве заочно арестовали начальника военной разведки Украины
В Москве заочно арестовали начальника военной разведки Украины - РИА Новости, 21.04.2023
В Москве заочно арестовали начальника военной разведки Украины
Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:44
2023-04-21T14:44
2023-04-21T15:07
москва
украина
россия
происшествия
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.Как уточнили в суде, Буданов объявлен в международный розыск. Мера пресечения будет действовать два месяца с момента либо экстрадиции на территорию России, либо задержания на российской территории.ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html
москва
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:242:2085:1806_1920x0_80_0_0_1d760504cd0c215dd9502ba47b30db6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, россия, происшествия, фсб
Москва, Украина, Россия, Происшествия, ФСБ
В Москве заочно арестовали начальника военной разведки Украины
Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.
Как уточнили в суде, Буданов объявлен в международный розыск. Мера пресечения будет действовать два месяца с момента либо экстрадиции на территорию России, либо задержания на российской территории.
ФСБ
России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022-2023 годах