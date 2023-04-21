https://ria.ru/20230421/arest-1866909140.html
Следствие ходатайствует о заочном аресте главы ГУР Украины Буданова
Следствие ходатайствует о заочном аресте главы ГУР Украины Буданова - РИА Новости, 21.04.2023
Следствие ходатайствует о заочном аресте главы ГУР Украины Буданова
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:41
2023-04-21T14:41
2023-04-21T14:54
россия
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безопасность
москва
министерство обороны украины
фсб
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы."В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1865184853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия, Украина, Безопасность, Москва, Министерство обороны Украины, ФСБ, Происшествия
Следствие ходатайствует о заочном аресте главы ГУР Украины Буданова
Следствие попросило суд заочно арестовать главу украинской разведки Буданова
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.
ФСБ
России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
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