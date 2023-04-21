https://ria.ru/20230421/arest-1866909140.html

Следствие ходатайствует о заочном аресте главы ГУР Украины Буданова

Следствие ходатайствует о заочном аресте главы ГУР Украины Буданова - РИА Новости, 21.04.2023

Следствие ходатайствует о заочном аресте главы ГУР Украины Буданова

Следствие просит заочно выдать санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:41

2023-04-21T14:41

2023-04-21T14:54

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы."В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1865184853.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, москва, министерство обороны украины, фсб, происшествия