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Следствие просит суд заочно арестовать Грозева из Bellingcat*
Следствие просит суд заочно арестовать Грозева из Bellingcat* - РИА Новости, 21.04.2023
Следствие просит суд заочно арестовать Грозева из Bellingcat*
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест объявленного в розыск в России автора "расследований" издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:38
2023-04-21T14:38
2023-04-21T15:13
москва
россия
европа
происшествия
bellingcat
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест объявленного в розыск в России автора "расследований" издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении границы, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. "В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Грозева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему вменяется часть 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), санкция которой составляет до 2 лет лишения свободы. В декабре прошлого года из ведомственной базы разыскиваемых стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вскоре Грозев заявил, что решил пока не возвращаться пока в Европу из соображений личной безопасности.*Признано в России СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20230105/grozev-1843209370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, европа, происшествия, bellingcat
Москва, Россия, Европа, Происшествия, Bellingcat
Следствие просит суд заочно арестовать Грозева из Bellingcat*
Следствие ходатайствует о заочном аресте объявленного в розыск Грозева из Bellingcat
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест объявленного в розыск в России автора "расследований" издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении границы, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Грозева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), санкция которой составляет до 2 лет лишения свободы.
В декабре прошлого года из ведомственной базы разыскиваемых стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вскоре Грозев заявил, что решил пока не возвращаться пока в Европу
из соображений личной безопасности.
*Признано в России СМИ-иноагентом
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