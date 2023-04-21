https://ria.ru/20230421/arest-1866907624.html

Следствие просит суд заочно арестовать Грозева из Bellingcat*

Следствие просит суд заочно арестовать Грозева из Bellingcat* - РИА Новости, 21.04.2023

Следствие просит суд заочно арестовать Грозева из Bellingcat*

Следствие просит заочно выдать санкцию на арест объявленного в розыск в России автора "расследований" издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:38

2023-04-21T14:38

2023-04-21T15:13

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происшествия

bellingcat

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест объявленного в розыск в России автора "расследований" издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении границы, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. "В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Грозева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему вменяется часть 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), санкция которой составляет до 2 лет лишения свободы. В декабре прошлого года из ведомственной базы разыскиваемых стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вскоре Грозев заявил, что решил пока не возвращаться пока в Европу из соображений личной безопасности.*Признано в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20230105/grozev-1843209370.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, европа, происшествия, bellingcat