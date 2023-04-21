https://ria.ru/20230421/ananevy-1866830773.html
Кассационный суд подтвердил взыскание денег с братьев Ананьевых по иску ПСБ
Кассационный суд подтвердил взыскание денег с братьев Ананьевых по иску ПСБ - РИА Новости, 21.04.2023
Кассационный суд подтвердил взыскание денег с братьев Ананьевых по иску ПСБ
Арбитражный суд Московского округа согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по иску Промсвязьбанка к двенадцати своим экс-руководителям и... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:00
2023-04-21T11:00
2023-04-21T11:25
промсвязьбанк
москва
происшествия
дмитрий ананьев
алексей ананьев
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по иску Промсвязьбанка к двенадцати своим экс-руководителям и компании-акционеру на 243,2 миллиарда рублей взыскали солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, окружной суд в пятницу отклонил кассационные жалобы на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, поданные как Ананьевыми, так и Промсвязьбанком, требовавшим полного удовлетворения иска, и Банком России, третьим лицом в процессе, настаивавшим на взыскании около 88,3 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией ПСБ в 2017-2019 годах (в этой части иск был отклонен). Стадию исследования доказательств суд округа завершил на прошлом заседании в марте, в пятницу участники дела обменялись короткими репликами, после чего коллегия судей удалилась в совещательную комнату.Суд первой инстанции в июне взыскал солидарно более 91,2 миллиарда рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, - всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали ПСБ, – более 23,1 миллиарда. Апелляционная инстанция в октябре отклонила жалобы ПСБ, ЦБ РФ, а также ответчиков Ананьевых и Promsvyaz Capital B.V..Изначально общая сумма иска, поданного в 2018 году, превышала 282,2 миллиарда рублей. Из них порядка 194 миллиардов приходилось на убытки, причиненные нерыночными сделками, остальное – на убытки, связанные с санацией ПСБ в 2017-2019 годах за счет государства. Но в процессе рассмотрения дела истец уменьшил сумму иска – он требовал взыскать солидарно со всех ответчиков более 243,2 миллиарда рублей, в том числе с Ананьевых и Promsvyaz Capital, через которую Ананьевы контролировали ПСБ, – полную сумму. Требования были также предъявлены к экс-членам правления, одобрявшим убыточные сделки, и топ-менеджерам, подписавшим убыточные сделки по доверенности.Суд первой инстанции полностью отказал во взыскании убытков от санации. Суд также отказал во взыскании убытков от ряда сделок, которые истец считал выводом активов. По мнению суда, основной объем убытков – почти на 80 миллиардов рублей – причинили сделки, совершенные вечером 14 декабря 2017 года, накануне назначения в ПСБ временной администрации. Тогда банк по 24 договорам купил неликвидные ценные бумаги – собственные акции и облигации подконтрольных компаний.
https://ria.ru/20230412/ananevy-1864843100.html
https://ria.ru/20230110/ananev-1843952121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк, москва, происшествия, дмитрий ананьев, алексей ананьев
Промсвязьбанк, Москва, Происшествия, Дмитрий Ананьев, Алексей Ананьев
Кассационный суд подтвердил взыскание денег с братьев Ананьевых по иску ПСБ
Кассация подтвердила взыскание 91,2 миллиарда рублей с братьев Ананьевых по иску ПСБ
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по иску Промсвязьбанка к двенадцати своим экс-руководителям и компании-акционеру на 243,2 миллиарда рублей взыскали солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, окружной суд в пятницу отклонил кассационные жалобы на решение арбитражного суда Москвы
и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
, поданные как Ананьевыми, так и Промсвязьбанком, требовавшим полного удовлетворения иска, и Банком России, третьим лицом в процессе, настаивавшим на взыскании около 88,3 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией ПСБ в 2017-2019 годах (в этой части иск был отклонен). Стадию исследования доказательств суд округа завершил на прошлом заседании в марте, в пятницу участники дела обменялись короткими репликами, после чего коллегия судей удалилась в совещательную комнату.
Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков
Суд первой инстанции в июне взыскал солидарно более 91,2 миллиарда рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, - всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали ПСБ, – более 23,1 миллиарда. Апелляционная инстанция в октябре отклонила жалобы ПСБ, ЦБ РФ
, а также ответчиков Ананьевых и Promsvyaz Capital B.V..
Изначально общая сумма иска, поданного в 2018 году, превышала 282,2 миллиарда рублей. Из них порядка 194 миллиардов приходилось на убытки, причиненные нерыночными сделками, остальное – на убытки, связанные с санацией ПСБ в 2017-2019 годах за счет государства. Но в процессе рассмотрения дела истец уменьшил сумму иска – он требовал взыскать солидарно со всех ответчиков более 243,2 миллиарда рублей, в том числе с Ананьевых и Promsvyaz Capital, через которую Ананьевы контролировали ПСБ, – полную сумму. Требования были также предъявлены к экс-членам правления, одобрявшим убыточные сделки, и топ-менеджерам, подписавшим убыточные сделки по доверенности.
Суд первой инстанции полностью отказал во взыскании убытков от санации. Суд также отказал во взыскании убытков от ряда сделок, которые истец считал выводом активов. По мнению суда, основной объем убытков – почти на 80 миллиардов рублей – причинили сделки, совершенные вечером 14 декабря 2017 года, накануне назначения в ПСБ временной администрации. Тогда банк по 24 договорам купил неликвидные ценные бумаги – собственные акции и облигации подконтрольных компаний.
Верховный суд признал незаконность брачного договора экс-банкира Ананьева