Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент
© Пресс-служба ДИППМосковское предприятие "Амплитек"
© Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московское предприятие "Амплитек" в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Медицина – одна из важнейших областей для работы по импортозамещению. Столичные производители активно трудятся над созданием новых собственных технологий, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых населению лекарств и изделий медицинского назначения. Не менее важной остается работа в области лабораторной диагностики. Один из столичных производителей выпускает уже около 20 видов наборов реагентов и в 2023 году планирует подать на регистрацию еще столько же", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Предприятие разработало комплексное решение для автоматизации ПЦР-лабораторий. Роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах.
"Компания разрабатывает и наборы реагентов, совместимые со средствами автоматизации. До 90% компонентов роботизированной станции составляют материалы отечественного производства. Разработка позволит заместить на отечественном рынке зарубежные аналоги роботизированных систем для ПЦР-диагностики", - сказал гендиректор "Амплитек" Андрей Ходяков.
"Медицина – одна из важнейших областей для работы по импортозамещению. Столичные производители активно трудятся над созданием новых собственных технологий, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых населению лекарств и изделий медицинского назначения. Не менее важной остается работа в области лабораторной диагностики. Один из столичных производителей выпускает уже около 20 видов наборов реагентов и в 2023 году планирует подать на регистрацию еще столько же", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Предприятие разработало комплексное решение для автоматизации ПЦР-лабораторий. Роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах.
"Компания разрабатывает и наборы реагентов, совместимые со средствами автоматизации. До 90% компонентов роботизированной станции составляют материалы отечественного производства. Разработка позволит заместить на отечественном рынке зарубежные аналоги роботизированных систем для ПЦР-диагностики", - сказал гендиректор "Амплитек" Андрей Ходяков.