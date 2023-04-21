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Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент - РИА Новости, 21.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:22 21.04.2023
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Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент
Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент - РИА Новости, 21.04.2023
Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент
Московское предприятие "Амплитек" в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T07:22
2023-04-21T07:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московское предприятие "Амплитек" в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Медицина – одна из важнейших областей для работы по импортозамещению. Столичные производители активно трудятся над созданием новых собственных технологий, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых населению лекарств и изделий медицинского назначения. Не менее важной остается работа в области лабораторной диагностики. Один из столичных производителей выпускает уже около 20 видов наборов реагентов и в 2023 году планирует подать на регистрацию еще столько же", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Предприятие разработало комплексное решение для автоматизации ПЦР-лабораторий. Роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах."Компания разрабатывает и наборы реагентов, совместимые со средствами автоматизации. До 90% компонентов роботизированной станции составляют материалы отечественного производства. Разработка позволит заместить на отечественном рынке зарубежные аналоги роботизированных систем для ПЦР-диагностики", - сказал гендиректор "Амплитек" Андрей Ходяков.
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владислав овчинский, экономика, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Москва

Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент

© Пресс-служба ДИППМосковское предприятие "Амплитек"
Московское предприятие Амплитек
© Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московское предприятие "Амплитек" в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Медицина – одна из важнейших областей для работы по импортозамещению. Столичные производители активно трудятся над созданием новых собственных технологий, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых населению лекарств и изделий медицинского назначения. Не менее важной остается работа в области лабораторной диагностики. Один из столичных производителей выпускает уже около 20 видов наборов реагентов и в 2023 году планирует подать на регистрацию еще столько же", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Предприятие разработало комплексное решение для автоматизации ПЦР-лабораторий. Роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах.

"Компания разрабатывает и наборы реагентов, совместимые со средствами автоматизации. До 90% компонентов роботизированной станции составляют материалы отечественного производства. Разработка позволит заместить на отечественном рынке зарубежные аналоги роботизированных систем для ПЦР-диагностики", - сказал гендиректор "Амплитек" Андрей Ходяков.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаМосква
 
 
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