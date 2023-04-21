https://ria.ru/20230421/amplitek-1866788126.html

Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент

Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент - РИА Новости, 21.04.2023

Овчинский: столичный создатель лабораторных реагентов расширит ассортимент

Московское предприятие "Амплитек" в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T07:22

2023-04-21T07:22

2023-04-21T07:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московское предприятие "Амплитек" в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Медицина – одна из важнейших областей для работы по импортозамещению. Столичные производители активно трудятся над созданием новых собственных технологий, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых населению лекарств и изделий медицинского назначения. Не менее важной остается работа в области лабораторной диагностики. Один из столичных производителей выпускает уже около 20 видов наборов реагентов и в 2023 году планирует подать на регистрацию еще столько же", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Предприятие разработало комплексное решение для автоматизации ПЦР-лабораторий. Роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах."Компания разрабатывает и наборы реагентов, совместимые со средствами автоматизации. До 90% компонентов роботизированной станции составляют материалы отечественного производства. Разработка позволит заместить на отечественном рынке зарубежные аналоги роботизированных систем для ПЦР-диагностики", - сказал гендиректор "Амплитек" Андрей Ходяков.

https://ria.ru/20230420/moskva-1866509132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владислав овчинский, экономика, москва