https://ria.ru/20230421/alkogol-1866995189.html

В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая

В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая - РИА Новости, 21.04.2023

В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая

Власти Курганской области ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая 2023 года, сообщил департамент экономического развития региона на... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:36

2023-04-21T19:36

2023-04-21T19:36

общество

курганская область

курган

вадим шумков

россия

алкоголь

майские праздники

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – РИА Новости. Власти Курганской области ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая 2023 года, сообщил департамент экономического развития региона на странице в соцсети "ВКонтакте". "На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности департамент экономического развития Курганской области своим приказом установил 1 и 9 мая 2023 года запрет на продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в сообщении департамента. По данным правительства региона, в Курганской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение открытого огня в любых целях, как для приготовления пищи, так и для сжигания мусора, введён запрет на посещение лесов. Губернатор региона Вадим Шумков в пятницу в своем Telegram-канале обратился к жителям региона с просьбой ничего не поджигать, не давать ничего поджигать другим, иначе, отметил Шумков, "сгорите сами и погубите других". В 2022 году власти также ограничивали продажу алкоголя в регионе в эти дни, в 2021 году аналогичные ограничения действовали только в Кургане.

https://ria.ru/20230418/konyak-1865976586.html

https://ria.ru/20230408/peterburg-1863911261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, курганская область, курган, вадим шумков, россия, алкоголь, майские праздники