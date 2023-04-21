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В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая - РИА Новости, 21.04.2023
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19:36 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/alkogol-1866995189.html
В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая
В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая - РИА Новости, 21.04.2023
В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая
Власти Курганской области ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая 2023 года, сообщил департамент экономического развития региона на... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:36
2023-04-21T19:36
общество
курганская область
курган
вадим шумков
россия
алкоголь
майские праздники
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – РИА Новости. Власти Курганской области ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая 2023 года, сообщил департамент экономического развития региона на странице в соцсети "ВКонтакте". "На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности департамент экономического развития Курганской области своим приказом установил 1 и 9 мая 2023 года запрет на продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в сообщении департамента. По данным правительства региона, в Курганской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение открытого огня в любых целях, как для приготовления пищи, так и для сжигания мусора, введён запрет на посещение лесов. Губернатор региона Вадим Шумков в пятницу в своем Telegram-канале обратился к жителям региона с просьбой ничего не поджигать, не давать ничего поджигать другим, иначе, отметил Шумков, "сгорите сами и погубите других". В 2022 году власти также ограничивали продажу алкоголя в регионе в эти дни, в 2021 году аналогичные ограничения действовали только в Кургане.
https://ria.ru/20230418/konyak-1865976586.html
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общество, курганская область, курган, вадим шумков, россия, алкоголь, майские праздники
Общество, Курганская область, Курган, Вадим Шумков, Россия, Алкоголь, майские праздники
В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая

Власти Курганской области запретили продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолки с алкоголем в магазине
Полки с алкоголем в магазине - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Полки с алкоголем в магазине. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – РИА Новости. Власти Курганской области ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая 2023 года, сообщил департамент экономического развития региона на странице в соцсети "ВКонтакте".
"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности департамент экономического развития Курганской области своим приказом установил 1 и 9 мая 2023 года запрет на продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в сообщении департамента.
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По данным правительства региона, в Курганской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение открытого огня в любых целях, как для приготовления пищи, так и для сжигания мусора, введён запрет на посещение лесов. Губернатор региона Вадим Шумков в пятницу в своем Telegram-канале обратился к жителям региона с просьбой ничего не поджигать, не давать ничего поджигать другим, иначе, отметил Шумков, "сгорите сами и погубите других".
В 2022 году власти также ограничивали продажу алкоголя в регионе в эти дни, в 2021 году аналогичные ограничения действовали только в Кургане.
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ОбществоКурганская областьКурганВадим ШумковРоссияАлкогольмайские праздники
 
 
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