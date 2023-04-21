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В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк"
В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 21.04.2023
В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Сильвана Ярмолюк. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:41
2023-04-21T23:41
2023-04-21T23:41
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Сильвана Ярмолюк. Все указанные города представляют различные регионы Аргентины. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html
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аргентина, росарио, мар-дель-плата, день победы, бессмертный полк, в мире
Аргентина, Росарио, Мар-дель-Плата, День Победы, Бессмертный полк, В мире
В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк"
Организатор Ярмолюк: акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины