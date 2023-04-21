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В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 21.04.2023
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23:41 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/aktsiya-1867027885.html
В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк"
В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 21.04.2023
В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Сильвана Ярмолюк. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:41
2023-04-21T23:41
аргентина
росарио
мар-дель-плата
день победы
бессмертный полк
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Сильвана Ярмолюк. Все указанные города представляют различные регионы Аргентины. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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аргентина, росарио, мар-дель-плата, день победы, бессмертный полк, в мире
Аргентина, Росарио, Мар-дель-Плата, День Победы, Бессмертный полк, В мире
В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк"

Организатор Ярмолюк: акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗначок с надписью "Победа"
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Сильвана Ярмолюк.
«
"Акция планируется в городах Обера, Росарио, Мар-дель-Плата, Парана, Барилоче, Комодоро-Ривадавия, Ушуайя и в столице", - сказала она.
Все указанные города представляют различные регионы Аргентины.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется
18 апреля, 12:14
 
АргентинаРосариоМар-дель-ПлатаДень ПобедыБессмертный полкВ мире
 
 
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