https://ria.ru/20230421/aktsiya-1867027885.html

В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк"

В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 21.04.2023

В Аргентине пройдет акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Сильвана Ярмолюк. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T23:41

2023-04-21T23:41

2023-04-21T23:41

аргентина

росарио

мар-дель-плата

день победы

бессмертный полк

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми провинциях Аргентины, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Сильвана Ярмолюк. Все указанные города представляют различные регионы Аргентины. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html

аргентина

росарио

мар-дель-плата

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аргентина, росарио, мар-дель-плата, день победы, бессмертный полк, в мире