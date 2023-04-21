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России нужна амбициозная стратегия в Африке, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
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16:37 21.04.2023 (обновлено: 16:42 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/afrika-1866948060.html
России нужна амбициозная стратегия в Африке, считает эксперт
России нужна амбициозная стратегия в Африке, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
России нужна амбициозная стратегия в Африке, считает эксперт
России нужно продумать амбициозную стратегию взаимодействия с Африкой, РФ нужно наращивать присутствие на континенте, дипломатическое и не только, заявил... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:37
2023-04-21T16:42
россия
африка
китай
мгимо
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. России нужно продумать амбициозную стратегию взаимодействия с Африкой, РФ нужно наращивать присутствие на континенте, дипломатическое и не только, заявил научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев. "Очевидно, что у России не так много ресурсов под африканскую политику, как, например, у Китая, и конкурировать с ресурсной точки зрения мы не можем ни с Китаем, ни с США, ни с Германией. Наша задача на год, два - это понять, как запрячь ограниченные ресурсы с достаточно серьезными амбициями. Выше головы не прыгнешь, но попытаться стоит", - сказал Лошкарев на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня". Он добавил, что сложности России во взаимодействии с континентом заключаются еще и в том, что у страны, по его мнению, нет долгосрочной стратегии работы с континентом. Не хватает, добавил эксперт, и присутствия РФ на континенте. Эксперт в своем выступлении добавил, что удачным был опыт перевода на амхарский язык (официальный язык в Эфиопии) литературы на русском языке - это, по его словам, хороший пример мягкой силы.
https://ria.ru/20230419/afrika-1866471386.html
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россия, африка, китай, мгимо, в мире
Россия, Африка, Китай, МГИМО, В мире
России нужна амбициозная стратегия в Африке, считает эксперт

Доцент Лошкарев: России нужно придумать амбициозную стратегию взаимодействия с Африкой

© AP Photo / Sophie GarciaЖители Буркина-Фасо с флагом России
Жители Буркина-Фасо с флагом России - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Жители Буркина-Фасо с флагом России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. России нужно продумать амбициозную стратегию взаимодействия с Африкой, РФ нужно наращивать присутствие на континенте, дипломатическое и не только, заявил научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.
"Очевидно, что у России не так много ресурсов под африканскую политику, как, например, у Китая, и конкурировать с ресурсной точки зрения мы не можем ни с Китаем, ни с США, ни с Германией. Наша задача на год, два - это понять, как запрячь ограниченные ресурсы с достаточно серьезными амбициями. Выше головы не прыгнешь, но попытаться стоит", - сказал Лошкарев на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
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Он добавил, что сложности России во взаимодействии с континентом заключаются еще и в том, что у страны, по его мнению, нет долгосрочной стратегии работы с континентом. Не хватает, добавил эксперт, и присутствия РФ на континенте.
«
"Очевидно, что у нас недостаточно нашего присутствия на континенте, не только дипломатического, как торговых представительств, Русских домов, которые бы продвигали русские язык и культуру", - заключил Лошкарев.
Эксперт в своем выступлении добавил, что удачным был опыт перевода на амхарский язык (официальный язык в Эфиопии) литературы на русском языке - это, по его словам, хороший пример мягкой силы.
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