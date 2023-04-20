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Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк" - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/zoopark-1866504356.html
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк" - РИА Новости, 20.04.2023
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:11
2023-04-20T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет миномета, который затем был уничтожен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В рамках контрбатарейной борьбы с помощью артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружен и расчетом орудия "Мста-Б" уничтожен минометный расчет противника в районе Угледара. Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка", - сообщил Гордеев.
https://ria.ru/20230420/penitsillin-1866504147.html
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безопасность, угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"

ВС России засекли у Угледара расчет миномета ВСУ с помощью РЛС артразведки "Зоопарк"

© Фото : AllocerРадиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1"
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Allocer
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет миномета, который затем был уничтожен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"В рамках контрбатарейной борьбы с помощью артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружен и расчетом орудия "Мста-Б" уничтожен минометный расчет противника в районе Угледара. Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка", - сообщил Гордеев.
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки Пенициллин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУгледарАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы РФ
 
 
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