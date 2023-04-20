https://ria.ru/20230420/zoopark-1866504356.html
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк" - РИА Новости, 20.04.2023
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:11
2023-04-20T05:11
2023-04-20T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет миномета, который затем был уничтожен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В рамках контрбатарейной борьбы с помощью артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружен и расчетом орудия "Мста-Б" уничтожен минометный расчет противника в районе Угледара. Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка", - сообщил Гордеев.
https://ria.ru/20230420/penitsillin-1866504147.html
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безопасность, угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
ВС России засекли у Угледара расчет миномета ВСУ с помощью РЛС артразведки "Зоопарк"