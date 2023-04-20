https://ria.ru/20230420/zoopark-1866504356.html

Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"

Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк" - РИА Новости, 20.04.2023

Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:11

2023-04-20T05:11

2023-04-20T05:11

специальная военная операция на украине

безопасность

угледар

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет миномета, который затем был уничтожен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В рамках контрбатарейной борьбы с помощью артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружен и расчетом орудия "Мста-Б" уничтожен минометный расчет противника в районе Угледара. Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка", - сообщил Гордеев.

https://ria.ru/20230420/penitsillin-1866504147.html

угледар

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безопасность, угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф