https://ria.ru/20230420/zoloto-1866267879.html

Российским туристам могут предложить добывать золото

Российским туристам могут предложить добывать золото - РИА Новости, 20.04.2023

Российским туристам могут предложить добывать золото

Россиянам могут разрешить добывать золото на Дальнем Востоке и в Арктике, профессионалы турбизнеса рассказали, будут ли предлагать это своим клиентам в качестве РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:04

2023-04-20T00:04

2023-04-20T00:17

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

арктика

дальний восток

магаданская область

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россиянам могут разрешить добывать золото на Дальнем Востоке и в Арктике, профессионалы турбизнеса рассказали, будут ли предлагать это своим клиентам в качестве туристической активности, сообщает АТОР.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой физические лица смогут легально добывать золото, что в настоящий момент доступно только для юридических лиц.По словам полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, закон может быть принят уже до конца года и начать работать в пилотном режиме в марте 2024-ого на территории Дальнего Востока и Арктики."Пока сложно оценить привлекательность такой активности для "массового туриста". Более вероятно появление еще одного нишевого продукта на туристическом рынке", – говорит глава экспертного направления Strategy Partners Сергей Лозинский.По словам эксперта, "добыча золота", в первую очередь, могла бы стать частью комплексной программы пребывания в регионах, где будет разрешена."Например, для той же Магаданской области комплексный продукт мог бы включать и рыбалку, и знакомство со сложным историческим наследием региона, и знакомство с культурной коренных народов Севера, и занятия экстремальным спортом. Словом, появление такой возможности расширяет туристический потенциал для регионов Арктики и Дальнего Востока", – сказал Лозинский.Ранее аналитики АТОР также предлагали золотодобычу в качестве дополнительной туристической активности именно в Магаданской области.При этом специализирующиеся на нишевом туризме туроператоры сомневаются, что это начинание сможет привлечь в регион именно новых гостей из центральных регионов. Скорее оно станет интересным для тех, кто и так собирался посетить Дальний Восток или Арктику, а также для путешественников из сопредельных территорий.Кроме того, по словам гендиректора туроператора "Мастерская Путешествий" Владимира Лутова, сложная пропускная система на промышленных объектах может тормозить организацию поездки. Как правило, для того, чтобы попасть на подобные территории, нужно оформлять пропуска, что занимает не менее трех недель.В ближайшие годы, уверены эксперты, возможность добычи золота вряд ли сможет стать краеугольным камнем дальневосточного и арктического туризма. Но в качестве дополнительного элемента к имеющимся программам может поддержать настрой отдельных путешественников отправиться именно в определенный регион.

https://ria.ru/20230401/baykal-1861857498.html

арктика

дальний восток

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, арктика, дальний восток, магаданская область, ассоциация туроператоров россии (атор)