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Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф - РИА Новости, 20.04.2023
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Культура
 
17:05 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866678961.html
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф - РИА Новости, 20.04.2023
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф
Никита Михалков рассказал, что думает о фильме "Вызов", передает с брифинга перед открытием ММКФ корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:05
2023-04-20T17:05
культура
новости культуры
никита михалков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Никита Михалков рассказал, что думает о фильме "Вызов", передает с брифинга перед открытием ММКФ корреспондент РИА Новости."Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите. Трюк это рекламный, ход пиаровский — это совершенно не имеет значения сейчас. Потому что если это происходит, значит существует поиск нового, который и движет кинематограф", — считает Никита Сергеевич. Михалков подчеркнул, что не говорит про качество картины. Фильм он еще не видел. "Вызов" — первая картина, снятая в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля. Ранее сообщалось, что "Вызов" покажут в 20 странах.
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новости культуры, никита михалков
Культура, Новости культуры, Никита Михалков
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф

Никита Михалков назвал "Вызов" уникальным мировым опытом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной Киноакадемией
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Никита Михалков рассказал, что думает о фильме "Вызов", передает с брифинга перед открытием ММКФ корреспондент РИА Новости.
"Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите. Трюк это рекламный, ход пиаровский — это совершенно не имеет значения сейчас. Потому что если это происходит, значит существует поиск нового, который и движет кинематограф", — считает Никита Сергеевич.
Михалков подчеркнул, что не говорит про качество картины. Фильм он еще не видел.
"Вызов" — первая картина, снятая в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля.
Ранее сообщалось, что "Вызов" покажут в 20 странах.
Кадр из фильма Вызов
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