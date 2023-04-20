https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866678961.html
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф - РИА Новости, 20.04.2023
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф
Никита Михалков рассказал, что думает о фильме "Вызов", передает с брифинга перед открытием ММКФ корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:05
2023-04-20T17:05
2023-04-20T17:05
культура
новости культуры
никита михалков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Никита Михалков рассказал, что думает о фильме "Вызов", передает с брифинга перед открытием ММКФ корреспондент РИА Новости."Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите. Трюк это рекламный, ход пиаровский — это совершенно не имеет значения сейчас. Потому что если это происходит, значит существует поиск нового, который и движет кинематограф", — считает Никита Сергеевич. Михалков подчеркнул, что не говорит про качество картины. Фильм он еще не видел. "Вызов" — первая картина, снятая в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля. Ранее сообщалось, что "Вызов" покажут в 20 странах.
https://ria.ru/20230420/kino-1864791843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, никита михалков
Культура, Новости культуры, Никита Михалков
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф
Никита Михалков назвал "Вызов" уникальным мировым опытом
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Никита Михалков рассказал, что думает о фильме "Вызов", передает с брифинга перед открытием ММКФ корреспондент РИА Новости.
"Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите. Трюк это рекламный, ход пиаровский — это совершенно не имеет значения сейчас. Потому что если это происходит, значит существует поиск нового, который и движет кинематограф", — считает Никита Сергеевич.
Михалков подчеркнул, что не говорит про качество картины. Фильм он еще не видел.
"Вызов" — первая картина, снятая в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля.
Ранее сообщалось, что "Вызов" покажут
в 20 странах.
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