https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866678961.html

Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф

Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф - РИА Новости, 20.04.2023

Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф

Никита Михалков рассказал, что думает о фильме "Вызов", передает с брифинга перед открытием ММКФ корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:05

2023-04-20T17:05

2023-04-20T17:05

культура

новости культуры

никита михалков

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Никита Михалков рассказал, что думает о фильме "Вызов", передает с брифинга перед открытием ММКФ корреспондент РИА Новости."Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите. Трюк это рекламный, ход пиаровский — это совершенно не имеет значения сейчас. Потому что если это происходит, значит существует поиск нового, который и движет кинематограф", — считает Никита Сергеевич. Михалков подчеркнул, что не говорит про качество картины. Фильм он еще не видел. "Вызов" — первая картина, снятая в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля. Ранее сообщалось, что "Вызов" покажут в 20 странах.

https://ria.ru/20230420/kino-1864791843.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, никита михалков