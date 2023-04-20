https://ria.ru/20230420/zhivotnye-1866586941.html

В Госдуму внесли проект об умерщвлении безнадзорного животного при обороне

В Госдуму внесли проект об умерщвлении безнадзорного животного при обороне - РИА Новости, 20.04.2023

В Госдуму внесли проект об умерщвлении безнадзорного животного при обороне

В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается умерщвление безнадзорных животных в случаях обороны от него, проявлении агрессии или признаках бешенства,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:55

2023-04-20T12:55

2023-04-20T12:55

общество

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животные

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается умерщвление безнадзорных животных в случаях обороны от него, проявлении агрессии или признаках бешенства, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Проект внесло Алтайское краевое законодательное собрание. "Представляется необходимым предусмотреть в федеральном законе № 498-ФЗ случаи, когда допускается умерщвление безнадзорных животных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Такие случаи включают в себя: необходимую оборону при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица; также умерщвление предполагается в случае проявления немотивированной агрессивности животного в отношении других животных или человека, а также в случае проявления у животного клинических признаков бешенства в течение 10 дней с момента поступления в приют. Авторы законопроекта полагают, что основным механизмом реализации ответственного обращения с животными должна быть обязательная регистрация домашних животных. "Граждане обязаны нести ответственность за судьбу животного. Отсутствие обязательной регистрации домашних животных и административной ответственности противоречит основным принципам обращения с животными - воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230419/sobaki-1866226206.html

https://ria.ru/20230418/sobaki-1866032510.html

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общество, госдума рф, животные