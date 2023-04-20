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Лавров предложил ЕС бесплатно поставлять зерно Украины нуждающимся странам
Лавров предложил ЕС бесплатно поставлять зерно Украины нуждающимся странам - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров предложил ЕС бесплатно поставлять зерно Украины нуждающимся странам
Евросоюзу в нынешней ситуации переизбытка украинского зерна и продовольствия на своих рынках было бы честнее вместо выплаты компенсаций фермерам, по бросовым... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:08
2023-04-20T20:08
2023-04-20T20:08
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россия
сергей лавров
евросоюз
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Евросоюзу в нынешней ситуации переизбытка украинского зерна и продовольствия на своих рынках было бы честнее вместо выплаты компенсаций фермерам, по бросовым ценам закупать это зерно и бесплатно поставлять нуждающимся странам, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я слышал, что Еврокомиссия предлагает компенсировать убытки, выделяет, по-моему, 100 миллионов евро. Но, наверное, честнее было бы покупать по бросовым ценам дешевое украинское зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам, которые нуждаются в продовольствии", - сказал Лавров журналистам.
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экономика, киев, россия, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Киев, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия
Лавров предложил ЕС бесплатно поставлять зерно Украины нуждающимся странам
Лавров: ЕС было бы честнее по низким ценам купить зерно у Украины и отдать его нуждающимся