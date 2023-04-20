https://ria.ru/20230420/zerno-1866743158.html

Лавров предложил ЕС бесплатно поставлять зерно Украины нуждающимся странам

Лавров предложил ЕС бесплатно поставлять зерно Украины нуждающимся странам - РИА Новости, 20.04.2023

Лавров предложил ЕС бесплатно поставлять зерно Украины нуждающимся странам

Евросоюзу в нынешней ситуации переизбытка украинского зерна и продовольствия на своих рынках было бы честнее вместо выплаты компенсаций фермерам, по бросовым... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:08

2023-04-20T20:08

2023-04-20T20:08

экономика

киев

россия

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Евросоюзу в нынешней ситуации переизбытка украинского зерна и продовольствия на своих рынках было бы честнее вместо выплаты компенсаций фермерам, по бросовым ценам закупать это зерно и бесплатно поставлять нуждающимся странам, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я слышал, что Еврокомиссия предлагает компенсировать убытки, выделяет, по-моему, 100 миллионов евро. Но, наверное, честнее было бы покупать по бросовым ценам дешевое украинское зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам, которые нуждаются в продовольствии", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866674922.html

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экономика, киев, россия, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия