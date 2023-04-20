https://ria.ru/20230420/zemletryasenie-1866631011.html
У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 20.04.2023
У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Эквадора, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:55
2023-04-20T14:55
2023-04-20T14:55
в мире
эквадор
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Эквадора, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 10.55 по времени UTC (13.55 мск) в 559 километрах к западу от города Эсмеральдас с населением 165 тысяч и в 538 километрах к северо-западу от города Мюисне с населением 13 тысяч. Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, эквадор, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Эквадор, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5
EMSC: у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5