https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866566623.html

Зеленский сравнил себя с персонажем из фильма и взбесил пользователей Сети

Зеленский сравнил себя с персонажем из фильма и взбесил пользователей Сети - РИА Новости, 20.04.2023

Зеленский сравнил себя с персонажем из фильма и взбесил пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью The Atlantic о том, что страны Запада не спешат поставлять Киеву РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:54

2023-04-20T11:54

2023-04-20T13:34

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью The Atlantic о том, что страны Запада не спешат поставлять Киеву оружие. При этом Зеленский признался, что его раздражают повторяющиеся вопросы иностранных лидеров о том, какое вооружение ему нужно. По его словам, в такие моменты он чувствует себя героем фильма "День сурка". "США не ожидали, что конфликт продлится так долго. И на этот раз удары наносит другая страна, к чему США не привыкли", — написал один из комментаторов. "Пришло время ему самому делать оружие", — отметил другой."Это реальность западных политиков (они лицемерны), вы будете продолжать сожалеть о союзе с ними", — поддержал третий. "Его слова можно интерпретировать таким образом: мы получаем по заднице, поэтому я буду винить Запад", — поделился мнением еще один пользователь. "Зеленский ожидает, что западные страны потратят все налоги на конфликт с Россией? Он очень сильно ошибается", — заключил читатель. В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866528917.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский