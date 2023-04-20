https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866566623.html
Зеленский сравнил себя с персонажем из фильма и взбесил пользователей Сети
Зеленский сравнил себя с персонажем из фильма и взбесил пользователей Сети - РИА Новости, 20.04.2023
Зеленский сравнил себя с персонажем из фильма и взбесил пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью The Atlantic о том, что страны Запада не спешат поставлять Киеву РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:54
2023-04-20T11:54
2023-04-20T13:34
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью The Atlantic о том, что страны Запада не спешат поставлять Киеву оружие. При этом Зеленский признался, что его раздражают повторяющиеся вопросы иностранных лидеров о том, какое вооружение ему нужно. По его словам, в такие моменты он чувствует себя героем фильма "День сурка". "США не ожидали, что конфликт продлится так долго. И на этот раз удары наносит другая страна, к чему США не привыкли", — написал один из комментаторов. "Пришло время ему самому делать оружие", — отметил другой."Это реальность западных политиков (они лицемерны), вы будете продолжать сожалеть о союзе с ними", — поддержал третий. "Его слова можно интерпретировать таким образом: мы получаем по заднице, поэтому я буду винить Запад", — поделился мнением еще один пользователь. "Зеленский ожидает, что западные страны потратят все налоги на конфликт с Россией? Он очень сильно ошибается", — заключил читатель. В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html
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В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский
Зеленский сравнил себя с персонажем из фильма и взбесил пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о раздражении от вопросов западных лидеров
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью The Atlantic о том, что страны Запада не спешат поставлять Киеву оружие.
При этом Зеленский признался, что его раздражают повторяющиеся вопросы иностранных лидеров о том, какое вооружение ему нужно. По его словам, в такие моменты он чувствует себя героем фильма "День сурка".
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"США не ожидали, что конфликт продлится так долго. И на этот раз удары наносит другая страна, к чему США не привыкли", — написал один из комментаторов.
"Пришло время ему самому делать оружие", — отметил другой.
"Это реальность западных политиков (они лицемерны), вы будете продолжать сожалеть о союзе с ними", — поддержал третий.
"Его слова можно интерпретировать таким образом: мы получаем по заднице, поэтому я буду винить Запад", — поделился мнением еще один пользователь.
"Зеленский ожидает, что западные страны потратят все налоги на конфликт с Россией? Он очень сильно ошибается", — заключил читатель.
В Москве
не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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