https://ria.ru/20230420/zakon-1866625988.html

Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 20.04.2023

Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Госдума приняла закон о статусе ополченцев Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:40

2023-04-20T14:40

2023-04-20T15:19

госдума рф

донбасс

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон о статусе ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.Гражданам, принимавшим участие в боях на территории Донбасса в составе Вооруженных сил республик с 12 мая 2014 года, присвоят статус ветерана и инвалида боевых действий.Во втором чтении депутаты одобрили поправки о статусе ветерана для содействующих армии. Его получат бойцы, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач во время спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля прошлого года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.Кроме того, принята поправка о статусе инвалида боевых действий для этих лиц, если они стали инвалидами во время выполнения задач.Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html

донбасс

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, донбасс, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина