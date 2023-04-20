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Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 20.04.2023
Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Госдума приняла закон о статусе ополченцев Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:40
2023-04-20T14:40
2023-04-20T15:19
госдума рф
донбасс
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон о статусе ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.Гражданам, принимавшим участие в боях на территории Донбасса в составе Вооруженных сил республик с 12 мая 2014 года, присвоят статус ветерана и инвалида боевых действий.Во втором чтении депутаты одобрили поправки о статусе ветерана для содействующих армии. Его получат бойцы, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач во время спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля прошлого года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.Кроме того, принята поправка о статусе инвалида боевых действий для этих лиц, если они стали инвалидами во время выполнения задач.Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html
https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html
донбасс
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года