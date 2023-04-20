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Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 20.04.2023
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14:40 20.04.2023 (обновлено: 15:19 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/zakon-1866625988.html
Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 20.04.2023
Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Госдума приняла закон о статусе ополченцев Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:40
2023-04-20T15:19
госдума рф
донбасс
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон о статусе ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.Гражданам, принимавшим участие в боях на территории Донбасса в составе Вооруженных сил республик с 12 мая 2014 года, присвоят статус ветерана и инвалида боевых действий.Во втором чтении депутаты одобрили поправки о статусе ветерана для содействующих армии. Его получат бойцы, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач во время спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля прошлого года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.Кроме того, принята поправка о статусе инвалида боевых действий для этих лиц, если они стали инвалидами во время выполнения задач.Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html
https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html
донбасс
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
украина
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госдума рф, донбасс, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
Госдума РФ, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Украина
Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон о статусе ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.
Гражданам, принимавшим участие в боях на территории Донбасса в составе Вооруженных сил республик с 12 мая 2014 года, присвоят статус ветерана и инвалида боевых действий.
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Во втором чтении депутаты одобрили поправки о статусе ветерана для содействующих армии. Его получат бойцы, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач во время спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля прошлого года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.
Кроме того, принята поправка о статусе инвалида боевых действий для этих лиц, если они стали инвалидами во время выполнения задач.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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