https://ria.ru/20230420/yazva-1866516017.html

В России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой

В России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой - РИА Новости, 20.04.2023

В России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой

Новых случаев заболевания сибирской язвой в России не выявлено, рисков массового заражения не было и нет, все известные очаги контролируются Роспотребнадзором,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:38

2023-04-20T08:38

2023-04-20T08:51

россия

здоровье - общество

общество

анна попова

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САРАТОВ, 20 апр – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Новых случаев заболевания сибирской язвой в России не выявлено, рисков массового заражения не было и нет, все известные очаги контролируются Роспотребнадзором, заявила глава службы Анна Попова журналистам в ходе визита в Саратов."Нет", - сказала Попова, отвечая на вопрос, выявлены ли в России новые случаи заражения сибирской язвой.Она пояснила, что сибирская язва в единичных случаях присутствует во всех странах, но рисков массового заражения ею в России не было и нет."Сибирская язва в единичных случаях присутствует во всех странах и в РФ, локализуется очень быстро и купируется очень быстро. Но в связи с тем, что этот микроб есть в почве практически всей территории земного шара и РФ, то встреча с ним, к сожалению, ведет к заражению… Но каких-то рисков массового заражения в РФ не было, нет. Мы тоже контролируем все известные нам очаги", - отметила главный санитарный врач РФ.

https://ria.ru/20230410/yazva-1864179062.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, здоровье - общество, общество, анна попова