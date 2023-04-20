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В России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой - РИА Новости, 20.04.2023
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08:38 20.04.2023 (обновлено: 08:51 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/yazva-1866516017.html
В России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой
В России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой - РИА Новости, 20.04.2023
В России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой
Новых случаев заболевания сибирской язвой в России не выявлено, рисков массового заражения не было и нет, все известные очаги контролируются Роспотребнадзором,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:38
2023-04-20T08:51
россия
здоровье - общество
общество
анна попова
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САРАТОВ, 20 апр – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Новых случаев заболевания сибирской язвой в России не выявлено, рисков массового заражения не было и нет, все известные очаги контролируются Роспотребнадзором, заявила глава службы Анна Попова журналистам в ходе визита в Саратов."Нет", - сказала Попова, отвечая на вопрос, выявлены ли в России новые случаи заражения сибирской язвой.Она пояснила, что сибирская язва в единичных случаях присутствует во всех странах, но рисков массового заражения ею в России не было и нет."Сибирская язва в единичных случаях присутствует во всех странах и в РФ, локализуется очень быстро и купируется очень быстро. Но в связи с тем, что этот микроб есть в почве практически всей территории земного шара и РФ, то встреча с ним, к сожалению, ведет к заражению… Но каких-то рисков массового заражения в РФ не было, нет. Мы тоже контролируем все известные нам очаги", - отметила главный санитарный врач РФ.
https://ria.ru/20230410/yazva-1864179062.html
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россия, здоровье - общество, общество, анна попова
Россия, Здоровье - Общество, Общество, Анна Попова
В России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой

Попова заявила, что в России не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 апр – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Новых случаев заболевания сибирской язвой в России не выявлено, рисков массового заражения не было и нет, все известные очаги контролируются Роспотребнадзором, заявила глава службы Анна Попова журналистам в ходе визита в Саратов.
"Нет", - сказала Попова, отвечая на вопрос, выявлены ли в России новые случаи заражения сибирской язвой.
Она пояснила, что сибирская язва в единичных случаях присутствует во всех странах, но рисков массового заражения ею в России не было и нет.
"Сибирская язва в единичных случаях присутствует во всех странах и в РФ, локализуется очень быстро и купируется очень быстро. Но в связи с тем, что этот микроб есть в почве практически всей территории земного шара и РФ, то встреча с ним, к сожалению, ведет к заражению… Но каких-то рисков массового заражения в РФ не было, нет. Мы тоже контролируем все известные нам очаги", - отметила главный санитарный врач РФ.
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