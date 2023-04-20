https://ria.ru/20230420/wildberries-1866629335.html

Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров

Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров - РИА Новости, 20.04.2023

Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров

Шансы Wildberries оспорить решение сюда, признающее незаконным платный возврат бракованных товаров, крайне малы, сказала РИА Новости управляющий партнер Key... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:52

2023-04-20T14:52

2023-04-20T14:52

московская область (подмосковье)

николай дроздов

wildberries

рбк (медиагруппа)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Шансы Wildberries оспорить решение сюда, признающее незаконным платный возврат бракованных товаров, крайне малы, сказала РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group, бизнес-юрист Анастасия Кучерена. При этом в самой компании утверждают, что не требуют от клиентов оплачивать возврат товаров с браком. Ранее в четверг газета РБК сообщила со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда, что суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. Уточнялось, что иск был подан "в целях защиты прав неопределенного круга потребителей", и покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы тот возместил им имущественный вред. В самой компании РИА Новости сообщили, что планируют обжаловать решение в вышестоящей инстанции. "Возврат бракованных товаров был и остается бесплатным для покупателей. Полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не покупатель. Клиент оплачивает возврат товара лишь в том случае, если он надлежащего качества, и злоупотребляет бесплатными сервисами компании", - добавили в Wildberries. "Шансов оспорить это судебное решение у Wildberries крайне мало. Споры по закону о защите прав потребителей, за исключением случаев крайнего злоупотребления правом, почти всегда заканчиваются в пользу последних. Если так случится, что его смогут оспорить – это создаст крайне абсурдный прецедент, поскольку речь идет о прямом нарушении положений закона", - прокомментировала Кучерена. По ее словам, это судебное решение будет означать дополнительные расходы для компании. "Теперь, когда ПВЗ (пункты выдачи заказов - ред.) и потребители отказались нести эти расходы, можно предположить, что маркетплейс попробует возложить их на продавцов товаров", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), николай дроздов, wildberries, рбк (медиагруппа), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество