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Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров - РИА Новости, 20.04.2023
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14:52 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/wildberries-1866629335.html
Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров
Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров - РИА Новости, 20.04.2023
Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров
Шансы Wildberries оспорить решение сюда, признающее незаконным платный возврат бракованных товаров, крайне малы, сказала РИА Новости управляющий партнер Key... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:52
2023-04-20T14:52
московская область (подмосковье)
николай дроздов
wildberries
рбк (медиагруппа)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Шансы Wildberries оспорить решение сюда, признающее незаконным платный возврат бракованных товаров, крайне малы, сказала РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group, бизнес-юрист Анастасия Кучерена. При этом в самой компании утверждают, что не требуют от клиентов оплачивать возврат товаров с браком. Ранее в четверг газета РБК сообщила со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда, что суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. Уточнялось, что иск был подан "в целях защиты прав неопределенного круга потребителей", и покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы тот возместил им имущественный вред. В самой компании РИА Новости сообщили, что планируют обжаловать решение в вышестоящей инстанции. "Возврат бракованных товаров был и остается бесплатным для покупателей. Полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не покупатель. Клиент оплачивает возврат товара лишь в том случае, если он надлежащего качества, и злоупотребляет бесплатными сервисами компании", - добавили в Wildberries. "Шансов оспорить это судебное решение у Wildberries крайне мало. Споры по закону о защите прав потребителей, за исключением случаев крайнего злоупотребления правом, почти всегда заканчиваются в пользу последних. Если так случится, что его смогут оспорить – это создаст крайне абсурдный прецедент, поскольку речь идет о прямом нарушении положений закона", - прокомментировала Кучерена. По ее словам, это судебное решение будет означать дополнительные расходы для компании. "Теперь, когда ПВЗ (пункты выдачи заказов - ред.) и потребители отказались нести эти расходы, можно предположить, что маркетплейс попробует возложить их на продавцов товаров", - добавила эксперт.
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московская область (подмосковье), николай дроздов, wildberries, рбк (медиагруппа), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Московская область (Подмосковье), Николай Дроздов, Wildberries, РБК (медиагруппа), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров

Юрист Кучерена: шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате товаров с браком низкие

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Шансы Wildberries оспорить решение сюда, признающее незаконным платный возврат бракованных товаров, крайне малы, сказала РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group, бизнес-юрист Анастасия Кучерена.
При этом в самой компании утверждают, что не требуют от клиентов оплачивать возврат товаров с браком.
Ранее в четверг газета РБК сообщила со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда, что суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. Уточнялось, что иск был подан "в целях защиты прав неопределенного круга потребителей", и покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы тот возместил им имущественный вред.
В самой компании РИА Новости сообщили, что планируют обжаловать решение в вышестоящей инстанции. "Возврат бракованных товаров был и остается бесплатным для покупателей. Полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не покупатель. Клиент оплачивает возврат товара лишь в том случае, если он надлежащего качества, и злоупотребляет бесплатными сервисами компании", - добавили в Wildberries.
"Шансов оспорить это судебное решение у Wildberries крайне мало. Споры по закону о защите прав потребителей, за исключением случаев крайнего злоупотребления правом, почти всегда заканчиваются в пользу последних. Если так случится, что его смогут оспорить – это создаст крайне абсурдный прецедент, поскольку речь идет о прямом нарушении положений закона", - прокомментировала Кучерена.
По ее словам, это судебное решение будет означать дополнительные расходы для компании. "Теперь, когда ПВЗ (пункты выдачи заказов - ред.) и потребители отказались нести эти расходы, можно предположить, что маркетплейс попробует возложить их на продавцов товаров", - добавила эксперт.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Московская область (Подмосковье)Николай ДроздовWildberriesРБК (медиагруппа)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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