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Требование Wildberries о возврате товаров с браком признали незаконным - РИА Новости, 20.04.2023
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02:16 20.04.2023 (обновлено: 10:23 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/wildberries-1866498104.html
Требование Wildberries о возврате товаров с браком признали незаконным
Требование Wildberries о возврате товаров с браком признали незаконным - РИА Новости, 20.04.2023
Требование Wildberries о возврате товаров с браком признали незаконным
Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком, пишет газета РБК со ссылкой на замруководителя... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:16
2023-04-20T10:23
николай дроздов
wildberries
госдума рф
экономика
россия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком, пишет газета РБК со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда. "Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества", — отмечает издание со ссылкой на слова представителя управления Роспотребнадзора по Московской области. Как уточняет газета, иск Роспотребнадзора был удовлетворен 13 марта. В управлении ведомства уточнили изданию, что иск был подан "в целях защиты прав неопределенного круга потребителей". По данным службы, когда решение суда вступит в силу, покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы тот возместил им имущественный вред. Представитель Wildberries, в свою очередь, заявил изданию, что суд не до конца разобрался в обстоятельствах дела, потому что на нем не было представителей компании, "так как не были извещены надлежащим образом и не смогли представить свои аргументы". Маркетплейс намерен обжаловать решение. В марте владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) "осадили" офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100%-ным штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщали РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же закрыты "в целях безопасности". Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения конфликта. Так, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, решил обновить систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ.
https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html
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николай дроздов, wildberries, госдума рф, экономика, россия
Николай Дроздов, Wildberries, Госдума РФ, Экономика, Россия
Требование Wildberries о возврате товаров с браком признали незаконным

РБК: суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком, пишет газета РБК со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.
"Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества", — отмечает издание со ссылкой на слова представителя управления Роспотребнадзора по Московской области.
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Как уточняет газета, иск Роспотребнадзора был удовлетворен 13 марта. В управлении ведомства уточнили изданию, что иск был подан "в целях защиты прав неопределенного круга потребителей". По данным службы, когда решение суда вступит в силу, покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы тот возместил им имущественный вред.
Представитель Wildberries, в свою очередь, заявил изданию, что суд не до конца разобрался в обстоятельствах дела, потому что на нем не было представителей компании, "так как не были извещены надлежащим образом и не смогли представить свои аргументы". Маркетплейс намерен обжаловать решение.
В марте владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) "осадили" офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100%-ным штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщали РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же закрыты "в целях безопасности".
Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения конфликта. Так, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, решил обновить систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ.
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