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Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрыве

Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрыве - РИА Новости, 20.04.2023

Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрыве

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв, который образовал огромную воронку,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T23:01

2023-04-20T23:01

2023-04-20T23:22

происшествия

белгород

губкин

вячеслав гладков

валентин демидов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв, который образовал огромную воронку, пострадавших нет. "ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", - написал Гладков. Он добавил, что есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. "Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже", - уточнил губернатор. Как передает корреспондент РИА Новости, на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина в южной части Белгорода выставлено оцепление. Жителей не пропускают на перекресток. На месте автомобили полиции, скорой помощи, МЧС. Как сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте, пострадавших нет. На улице Ватутина видна поврежденная проезжая часть и воронка.На крыше местного магазина, который примыкает в жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, рядом с ним работают спасатели.

белгород

губкин

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происшествия, белгород, губкин, вячеслав гладков, валентин демидов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)