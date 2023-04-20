https://ria.ru/20230420/vzryv-1866764772.html
Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрыве
Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрыве - РИА Новости, 20.04.2023
Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрыве
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв, который образовал огромную воронку,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:01
2023-04-20T23:01
2023-04-20T23:22
происшествия
белгород
губкин
вячеслав гладков
валентин демидов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866764242_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6489f5f92cab26a6f4a740b70bb479c0.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв, который образовал огромную воронку, пострадавших нет. "ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", - написал Гладков. Он добавил, что есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. "Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже", - уточнил губернатор. Как передает корреспондент РИА Новости, на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина в южной части Белгорода выставлено оцепление. Жителей не пропускают на перекресток. На месте автомобили полиции, скорой помощи, МЧС. Как сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте, пострадавших нет. На улице Ватутина видна поврежденная проезжая часть и воронка.На крыше местного магазина, который примыкает в жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, рядом с ним работают спасатели.
белгород
губкин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866764242_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c812f92346bfc1d44c08c85b94157ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, губкин, вячеслав гладков, валентин демидов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Губкин, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрыве
Гладков: в Белгороде прогремел образовавший огромную воронку взрыв, пострадавших нет