https://ria.ru/20230420/vzryv-1866764103.html
При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка
При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка - РИА Новости, 20.04.2023
При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка
В Белгороде прогремел взрыв, образовалась большая воронка, рассказал РИА Новости советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший очевидцем... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:52
2023-04-20T22:52
2023-04-20T23:51
происшествия
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губкин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр — РИА Новости. В Белгороде прогремел взрыв, образовалась большая воронка, рассказал РИА Новости советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший очевидцем события.По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Ватутина и Губкина в юго-восточной части города. "Мы проезжали там буквально семь минут до взрыва, услышали взрыв, вернулись, и тут такое… Воронка просто сумасшедшая. Несколько машин повреждено, магазин. Слава богу, без жертв", — сказал Лежнев, добавив, что сейчас он находится на месте событий.Позднее информацию о произошедшем подтвердил глава региона Вячеслав Гладков."По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — заявил он. Губернатор также сообщил о наличии повреждений остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи."Вся дополнительная информация позже", — подчеркнул Гладков.Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате взрыва разрушены несколько квартир на улице Шаландина. Всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина выставили оцепление. Жителей не пропускают на перекресток. На место прибыли полиция, скорая помощь и МЧС. На крыше магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, рядом с ним работают спасатели.Белгородская область не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html
https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html
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происшествия, белгород, губкин, орловская область
Происшествия, Белгород, Губкин, Орловская область
При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка
Губернатор Гладков: в Белгороде после взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр — РИА Новости. В Белгороде прогремел взрыв, образовалась большая воронка, рассказал РИА Новости советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший очевидцем события.
По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Ватутина и Губкина в юго-восточной части города.
"Мы проезжали там буквально семь минут до взрыва, услышали взрыв, вернулись, и тут такое… Воронка просто сумасшедшая. Несколько машин повреждено, магазин. Слава богу, без жертв", — сказал Лежнев, добавив, что сейчас он находится на месте событий.
Позднее информацию о произошедшем подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — заявил он.
Губернатор также сообщил о наличии повреждений остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.
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"Вся дополнительная информация позже", — подчеркнул Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате взрыва разрушены несколько квартир на улице Шаландина. Всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина выставили оцепление. Жителей не пропускают на перекресток. На место прибыли полиция, скорая помощь и МЧС. На крыше магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, рядом с ним работают спасатели.
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, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
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