https://ria.ru/20230420/vzryv-1866764103.html

При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка

При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка - РИА Новости, 20.04.2023

При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка

В Белгороде прогремел взрыв, образовалась большая воронка, рассказал РИА Новости советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший очевидцем... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T22:52

2023-04-20T22:52

2023-04-20T23:51

происшествия

белгород

губкин

орловская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр — РИА Новости. В Белгороде прогремел взрыв, образовалась большая воронка, рассказал РИА Новости советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший очевидцем события.По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Ватутина и Губкина в юго-восточной части города. "Мы проезжали там буквально семь минут до взрыва, услышали взрыв, вернулись, и тут такое… Воронка просто сумасшедшая. Несколько машин повреждено, магазин. Слава богу, без жертв", — сказал Лежнев, добавив, что сейчас он находится на месте событий.Позднее информацию о произошедшем подтвердил глава региона Вячеслав Гладков."По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — заявил он. Губернатор также сообщил о наличии повреждений остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи."Вся дополнительная информация позже", — подчеркнул Гладков.Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате взрыва разрушены несколько квартир на улице Шаландина. Всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина выставили оцепление. Жителей не пропускают на перекресток. На место прибыли полиция, скорая помощь и МЧС. На крыше магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, рядом с ним работают спасатели.Белгородская область не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html

https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html

белгород

губкин

орловская область

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происшествия, белгород, губкин, орловская область