https://ria.ru/20230420/vystavka-1866551715.html

В Крыму откроют выставку архивных материалов о связях с Кубой

В Крыму откроют выставку архивных материалов о связях с Кубой - РИА Новости, 20.04.2023

В Крыму откроют выставку архивных материалов о связях с Кубой

В Крыму впервые откроют выставку архивных материалов о крымско-кубинских связях, сообщила вице-премьер крымского правительства, председатель крымской... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:13

2023-04-20T11:13

2023-04-20T12:15

куба

россия

ирина кивико

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. В Крыму впервые откроют выставку архивных материалов о крымско-кубинских связях, сообщила вице-премьер крымского правительства, председатель крымской регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико. "Впервые в нашей республике проводится подобная выставка архивных материалов. На ней представлено свыше 130 документов, фотографий о пребывании в Крыму кубинских делегаций, а также о тех кубинцах, которые проходили обучение на полуострове", - сказала Кивико журналистам. По ее словам, значительная часть документов ранее не экспонировалась и раскрывает многолетнюю историю дружбы между Кубой и Россией. Выставка "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму" приурочена к 95-летию со дня рождения Эрнесто Че Гевары.

https://ria.ru/20230420/lavrov-1866501680.html

куба

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

куба, россия, ирина кивико, республика крым, в мире