https://ria.ru/20230420/vystavka-1866551715.html
В Крыму откроют выставку архивных материалов о связях с Кубой
В Крыму откроют выставку архивных материалов о связях с Кубой - РИА Новости, 20.04.2023
В Крыму откроют выставку архивных материалов о связях с Кубой
В Крыму впервые откроют выставку архивных материалов о крымско-кубинских связях, сообщила вице-премьер крымского правительства, председатель крымской... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:13
2023-04-20T11:13
2023-04-20T12:15
куба
россия
ирина кивико
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. В Крыму впервые откроют выставку архивных материалов о крымско-кубинских связях, сообщила вице-премьер крымского правительства, председатель крымской регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико. "Впервые в нашей республике проводится подобная выставка архивных материалов. На ней представлено свыше 130 документов, фотографий о пребывании в Крыму кубинских делегаций, а также о тех кубинцах, которые проходили обучение на полуострове", - сказала Кивико журналистам. По ее словам, значительная часть документов ранее не экспонировалась и раскрывает многолетнюю историю дружбы между Кубой и Россией. Выставка "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму" приурочена к 95-летию со дня рождения Эрнесто Че Гевары.
https://ria.ru/20230420/lavrov-1866501680.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куба, россия, ирина кивико, республика крым, в мире
Куба, Россия, Ирина Кивико, Республика Крым, В мире
В Крыму откроют выставку архивных материалов о связях с Кубой
В Крыму впервые откроют выставку архивных материалов о связях полуострова с Кубой
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. В Крыму впервые откроют выставку архивных материалов о крымско-кубинских связях, сообщила вице-премьер крымского правительства, председатель крымской регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико.
"Впервые в нашей республике проводится подобная выставка архивных материалов. На ней представлено свыше 130 документов, фотографий о пребывании в Крыму кубинских делегаций, а также о тех кубинцах, которые проходили обучение на полуострове", - сказала Кивико журналистам.
По ее словам, значительная часть документов ранее не экспонировалась и раскрывает многолетнюю историю дружбы между Кубой и Россией
. Выставка "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму" приурочена к 95-летию со дня рождения Эрнесто Че Гевары.