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Власти Подмосковья направили губернаторскую стипендию более 6,5 тыс. сирот - РИА Новости, 20.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:26 20.04.2023
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Власти Подмосковья направили губернаторскую стипендию более 6,5 тыс. сирот
Власти Подмосковья направили губернаторскую стипендию более 6,5 тыс. сирот - РИА Новости, 20.04.2023
Власти Подмосковья направили губернаторскую стипендию более 6,5 тыс. сирот
В Московской области более 6,5 тыс.детей-сирот получили губернаторскую стипендию. Сумма выплаты составила 6 тыс. рублей. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:26
2023-04-20T15:26
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Московской области более 6,5 тыс.детей-сирот получили губернаторскую стипендию. Сумма выплаты составила 6 тыс. рублей. Об этом сообщил телеканал “360”.В минсоцразвития Подмосковья отметили, что выплаты предназначались в основном для студентов колледжей, техникумов и вузов. Для получения денег детям не требовалось дополнительно подавать какие-либо заявления.Данная социальная программа Подмосковья облегчает положение сирот и предоставляет им дополнительные возможности для реализации.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья направили губернаторскую стипендию более 6,5 тыс. сирот

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Московской области более 6,5 тыс.детей-сирот получили губернаторскую стипендию. Сумма выплаты составила 6 тыс. рублей. Об этом сообщил телеканал “360”.
В минсоцразвития Подмосковья отметили, что выплаты предназначались в основном для студентов колледжей, техникумов и вузов. Для получения денег детям не требовалось дополнительно подавать какие-либо заявления.
Данная социальная программа Подмосковья облегчает положение сирот и предоставляет им дополнительные возможности для реализации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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