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Власти Подмосковья направили губернаторскую стипендию более 6,5 тыс. сирот

Власти Подмосковья направили губернаторскую стипендию более 6,5 тыс. сирот - РИА Новости, 20.04.2023

Власти Подмосковья направили губернаторскую стипендию более 6,5 тыс. сирот

В Московской области более 6,5 тыс.детей-сирот получили губернаторскую стипендию. Сумма выплаты составила 6 тыс. рублей. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:26

2023-04-20T15:26

2023-04-20T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Московской области более 6,5 тыс.детей-сирот получили губернаторскую стипендию. Сумма выплаты составила 6 тыс. рублей. Об этом сообщил телеканал “360”.В минсоцразвития Подмосковья отметили, что выплаты предназначались в основном для студентов колледжей, техникумов и вузов. Для получения денег детям не требовалось дополнительно подавать какие-либо заявления.Данная социальная программа Подмосковья облегчает положение сирот и предоставляет им дополнительные возможности для реализации.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)