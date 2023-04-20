https://ria.ru/20230420/vykhodnye-1866596035.html
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные - РИА Новости, 20.04.2023
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные
Главы регионов не имеют полномочий для продления выходных дней, но работодатели могут сами отпустить работников домой, чтобы увеличить количество нерабочих... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:25
2023-04-20T13:25
2023-04-20T13:25
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
майские праздники
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главы регионов не имеют полномочий для продления выходных дней, но работодатели могут сами отпустить работников домой, чтобы увеличить количество нерабочих дней, заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Накануне в пресс-службе партии "Новые люди" сообщили РИА Новости, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году. "Я не говорю, что мы во фракции против того, чтобы люди могли отдыхать дополнительно. Мы всегда говорили, и (Владимир) Жириновский неоднократно подчеркивал, что у нас северная страна, тяжелые климатические условия, больше надо давать гражданам отдыхать, и это позволит укрепить здоровье и продлить жизнь... Но губернаторы не имеют права своим решением устанавливать эти дни у себя в регионах как нерабочие", - заявил Нилов журналистам. При этом Нилов напомнил, что правительство уже утвердило календарный план по выходным на этот год, однако работодатели, если они этого захотят, смогут предоставить работникам выходные. Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.
https://ria.ru/20230419/vykhodnye-1866466795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, майские праздники
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, майские праздники
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные
Депутат Нилов заявил, что губернаторы не смогут своим решением продлить майские выходные
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главы регионов не имеют полномочий для продления выходных дней, но работодатели могут сами отпустить работников домой, чтобы увеличить количество нерабочих дней, заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Накануне в пресс-службе партии "Новые люди" сообщили РИА Новости, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году.
В Совфеде прокомментировали предложение о дополнительных выходных в мае
"Я не говорю, что мы во фракции против того, чтобы люди могли отдыхать дополнительно. Мы всегда говорили, и (Владимир) Жириновский неоднократно подчеркивал, что у нас северная страна, тяжелые климатические условия, больше надо давать гражданам отдыхать, и это позволит укрепить здоровье и продлить жизнь... Но губернаторы не имеют права своим решением устанавливать эти дни у себя в регионах как нерабочие", - заявил Нилов журналистам.
При этом Нилов напомнил, что правительство уже утвердило календарный план по выходным на этот год, однако работодатели, если они этого захотят, смогут предоставить работникам выходные.
Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ
с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.