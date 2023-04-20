Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vykhodnye-1866596035.html
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные - РИА Новости, 20.04.2023
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные
Главы регионов не имеют полномочий для продления выходных дней, но работодатели могут сами отпустить работников домой, чтобы увеличить количество нерабочих... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:25
2023-04-20T13:25
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
майские праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главы регионов не имеют полномочий для продления выходных дней, но работодатели могут сами отпустить работников домой, чтобы увеличить количество нерабочих дней, заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Накануне в пресс-службе партии "Новые люди" сообщили РИА Новости, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году. "Я не говорю, что мы во фракции против того, чтобы люди могли отдыхать дополнительно. Мы всегда говорили, и (Владимир) Жириновский неоднократно подчеркивал, что у нас северная страна, тяжелые климатические условия, больше надо давать гражданам отдыхать, и это позволит укрепить здоровье и продлить жизнь... Но губернаторы не имеют права своим решением устанавливать эти дни у себя в регионах как нерабочие", - заявил Нилов журналистам. При этом Нилов напомнил, что правительство уже утвердило календарный план по выходным на этот год, однако работодатели, если они этого захотят, смогут предоставить работникам выходные. Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.
https://ria.ru/20230419/vykhodnye-1866466795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, майские праздники
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, майские праздники
В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные

Депутат Нилов заявил, что губернаторы не смогут своим решением продлить майские выходные

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главы регионов не имеют полномочий для продления выходных дней, но работодатели могут сами отпустить работников домой, чтобы увеличить количество нерабочих дней, заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Накануне в пресс-службе партии "Новые люди" сообщили РИА Новости, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Совфеде прокомментировали предложение о дополнительных выходных в мае
19 апреля, 20:45
"Я не говорю, что мы во фракции против того, чтобы люди могли отдыхать дополнительно. Мы всегда говорили, и (Владимир) Жириновский неоднократно подчеркивал, что у нас северная страна, тяжелые климатические условия, больше надо давать гражданам отдыхать, и это позволит укрепить здоровье и продлить жизнь... Но губернаторы не имеют права своим решением устанавливать эти дни у себя в регионах как нерабочие", - заявил Нилов журналистам.
При этом Нилов напомнил, что правительство уже утвердило календарный план по выходным на этот год, однако работодатели, если они этого захотят, смогут предоставить работникам выходные.
Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.
Календарь праздничных дней — 2023Календарь праздничных дней — 2023
Инфографика
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФмайские праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала