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Выборы губернатора Красноярского края пройдут в запланированные сроки

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в запланированные сроки - РИА Новости, 20.04.2023

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в запланированные сроки

Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут согласно плану, в единый день голосования в сентябре 2023 года, сообщил РИА Новости глава краевой... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:52

2023-04-20T18:52

2023-04-20T19:03

политика

красноярский край

александр усс

владимир путин

россия

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут согласно плану, в единый день голосования в сентябре 2023 года, сообщил РИА Новости глава краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральном уровне. Путин в четверг провел встречу с замминистра финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот поблагодарил за доверие и согласился."У нас выборы были запланированы в этом году. Соответственно, назначение исполняющего обязанности (губернатора) никак не влияет на процесс. В начале июня законодательное собрание (региона) назначит дату выборов и они состоятся, как и должны пройти (в сентябре). Никаких изменений здесь нет", - сказал Подушкин.Усс был избран главой региона в сентябре 2018 года. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент. Срок его полномочий истекает в сентябре 2023 года.

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политика, красноярский край, александр усс, владимир путин, россия, михаил котюков