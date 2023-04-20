https://ria.ru/20230420/vyalbe-1866057862.html

Биография Елены Вяльбе

Биография Елены Вяльбе - РИА Новости, 20.04.2023

Биография Елены Вяльбе

Российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе (до замужества – Трубицына) родилась 20... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T01:50

2023-04-20T01:50

2023-04-20T01:50

справки

елена вяльбе

россия

магадан

ссср

спорт

федерация лыжных гонок россии (флгр)

международная федерация лыжного спорта (fis)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860879501_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_78b6c94543b88d48181d7108d190a04d.jpg

Российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе (до замужества – Трубицына) родилась 20 апреля 1968 года в Магадане.Лыжами начала заниматься в восемь лет. В 11 лет была принята в спортивную сборную команду Магаданской области по лыжным гонкам. Ее тренером стал Виктор Ткаченко. До 1991 года Вяльбе жила в Магадане, затем переехала в Таллин (Эстония), потом – в Подмосковье. В 14 лет выполнила норму мастера спорта СССР. В 17 лет в составе сборной СССР стала многократным призером юниорского чемпионата мира (1986), через год победила юниорском чемпионате мира в индивидуальной гонке свободным ходом и в эстафете.В 20 лет дебютировала в составе сборной СССР на чемпионате мира в Лахти (Финляндия, 1989); выиграла золотые медали на дистанциях 10 и 30 километров свободным стилем и серебряную медаль в эстафете 4х5 км. В том же сезоне 1988/1989 выиграла свой первый Кубок мира. Впоследствии установила рекордное достижение, став обладательницей еще четырех Кубков мира (1990/1991, 1991/1992, 1994/1995, 1996/1997), при этом трижды опережала по итогам сезона знаменитую итальянскую лыжницу Стефанию Бельмондо. Трижды занимала второе место по итогам кубкового сезона и один раз – третье место. Всего на этапах Кубка мира выиграла 45 индивидуальных гонок (в том числе, девять в одном сезоне 1994/1995), что оставалось рекордом до 2011 года.Наибольших успехов Елена Вяльбе добилась на чемпионатах мира, став 14-кратной чемпионкой мира (в том числе побеждала в 10 индивидуальных дисциплинах). В 1991 году на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме (Италия) стала обладательницей трех золотых медалей (10 км, 15 км, эстафета) и одной серебряной (30 км); в 1993 году на первенстве мира в Фалуне (Швеция) завоевала две золотые медали (15 км, эстафета); в 1995 году в Тандер-Бее (Канада) вновь стала обладательницей двух золотых медалей (30 км, эстафета). Феноменального успеха Елена Вяльбе добилась на чемпионате мира в норвежском Тронхейме (1997), впервые в истории лыжного спорта (среди мужчин и женщин) став обладательницей всех пяти разыгранных золотых медалей (5 км, гонка преследования 10 км, 15 км, 30 км, эстафета).Вяльбе – участница трех Олимпийских зимних игр (1992, 1994, 1998), на всех она побеждала в составе эстафетной сборной страны. На XVI Олимпийских зимних играх в Альбервилле (1992) в четырех индивидуальных гонках (5, 15 и 30 км классическим стилем, гонка преследования на 10 км) финишировала третьей и была удостоена бронзовых медалей. После XVIII Олимпийских зимних игр в Нагано (1998) завершила спортивную карьеру. Закончив выступления, Елена Вяльбе недолгое время занималась предпринимательством.Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2007 году окончила аспирантуру Российского государственного социального университета по специальности "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры". Кандидат педагогических наук. http://igsu.ranepa.ru/person/p10585/В 2004-2006 годах – главный тренер сборной России по лыжным гонкам. В 2012 году она вновь возглавила сборную РФ. На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (2022) ее подопечные выиграли наибольшее количество медалей – 11 (четыре золотые, четыре серебряные, три бронзовые). В 2022 году Елена Вяльбе была удостоена Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как тренер года. 17 июня 2010 года Елена Вяльбе была избрана президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Переизбиралась в 2014, в 2018, и 2022 годах. В январе 2020 года избрана главой Ассоциации лыжных видов спорта России.В 2021 году вошла в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), став первой женщиной в его истории. Однако в мае 2022 года Вяльбе не переизбрали в совет FIS. С 2001 года в течение 11 лет была советником губернатора Московской области (2000-2012) Бориса Громова по организационным вопросам. Занималась вопросами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни. В 2017 году была назначена внештатным советником главы Хакасии (2009-2018) Виктора Зимина. Елена Вяльбе – заслуженный мастер спорта СССР (1989), заслуженный мастер спорта России (1992). Трехкратная олимпийская чемпионка (1992, 1994, 1998). Бронзовый призер Олимпийских игр (1992). Чемпионка мира (1989, 1991, 1993, 1995, 1997). Серебряный призер чемпионата мира (1989, 1991, 1997). Пятикратная обладательница Кубка мира. Подполковник запаса (2016).Награждена почетным знаком "За развитие физической культуры и спорта", орденом Дружбы народов (1994), орденом "За заслуги перед Отечеством" III (1997) и II (2022) степеней; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2014), орденом Почета (2018) и другими наградами.В Магадане проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки "Лыжня Вяльбе". В 2023 году соревнования пройдут в 33-й раз. В ближайшее время в Магадане начнут возводить лыжный стадион имени олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Ожидается, что он будет введен в строй в 2024-2025 годах.В 2021 году вышел художественный фильм Николая Хомерики "Белый снег", посвященный спортивной судьбе Елены Вяльбе. Елена Вяльбе замужем второй раз. Ее первым мужем был эстонский лыжник Урмас Вяльбе. От первого брака у Елены сын Франц, от второго – дочери Полина и Варвара. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

магадан

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, елена вяльбе, россия, магадан, ссср, спорт, федерация лыжных гонок россии (флгр), международная федерация лыжного спорта (fis)