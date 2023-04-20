Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 20.04.2023 (обновлено: 15:32 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/vsu-1866621007.html
ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР
ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР - РИА Новости, 20.04.2023
ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР
Российские военные нанесли удар по штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:29
2023-04-20T15:32
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
константиновка
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785714095_0:264:3040:1974_1920x0_80_0_0_e9eedf9bafa09d736e4523b28b2af3f6.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", — говорится в документе.В районах населенных пунктов Терны и Тоненькое (ДНР) под огнем российской армии оказались три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.В Артемовске российские штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части города. Воздушно-десантные войска, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.Общие суточные потери ВСУ на различных направлениях превысили 650 военнослужащих.
https://ria.ru/20230301/poteri-1855187443.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785714095_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_e8eda5d0a6f5aec6bc432be26d2503c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Константиновка, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР

Минобороны сообщило о поражении ВС России объединенного штаба группировки ВСУ "Бахмут"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТехники вешают авиационную ракету на истребитель авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России
Техники вешают авиационную ракету на истребитель авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Техники вешают авиационную ракету на истребитель авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", — говорится в документе.
В районах населенных пунктов Терны и Тоненькое (ДНР) под огнем российской армии оказались три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.
В Артемовске российские штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части города. Воздушно-десантные войска, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.
За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Общие суточные потери ВСУ на различных направлениях превысили 650 военнослужащих.
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР
1 марта, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьКонстантиновкаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала