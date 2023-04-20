https://ria.ru/20230420/vsu-1866621007.html

ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР

ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР - РИА Новости, 20.04.2023

ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР

Российские военные нанесли удар по штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:29

2023-04-20T14:29

2023-04-20T15:32

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

константиновка

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", — говорится в документе.В районах населенных пунктов Терны и Тоненькое (ДНР) под огнем российской армии оказались три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.В Артемовске российские штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части города. Воздушно-десантные войска, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.Общие суточные потери ВСУ на различных направлениях превысили 650 военнослужащих.

https://ria.ru/20230301/poteri-1855187443.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка, украина, ситуация в днр и лнр