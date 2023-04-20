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ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР
ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР - РИА Новости, 20.04.2023
ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР
Российские военные нанесли удар по штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:29
2023-04-20T14:29
2023-04-20T15:32
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
константиновка
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", — говорится в документе.В районах населенных пунктов Терны и Тоненькое (ДНР) под огнем российской армии оказались три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.В Артемовске российские штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части города. Воздушно-десантные войска, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.Общие суточные потери ВСУ на различных направлениях превысили 650 военнослужащих.
https://ria.ru/20230301/poteri-1855187443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка, украина, ситуация в днр и лнр
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ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР
Минобороны сообщило о поражении ВС России объединенного штаба группировки ВСУ "Бахмут"