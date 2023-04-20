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ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 20.04.2023 (обновлено: 14:48 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/vsu-1866613672.html
ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий
ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий - РИА Новости, 20.04.2023
ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий
Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:16
2023-04-20T14:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
каменка
евгений балицкий
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление, заявил в эфире "России 24" временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий. По словам главы региона, российские укрепления на Запорожском направлении "достаточно хорошие"."Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение", — добавил Балицкий. Украинские власти постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление может начаться летом, а позже, выступая в Вашингтоне, — что это произойдет в ближайшие недели. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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запорожская область
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запорожская область, каменка, евгений балицкий, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Каменка, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ
ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий

Балицкий: ВС России готовы отразить возможное наступление ВСУ в Запорожской области

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVУкраинские солдаты в окопе. Архивное фото
Украинские солдаты в окопе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Украинские солдаты в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление, заявил в эфире "России 24" временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.
«
"Со стороны противника видим, что он активизировался в зеленой полосе. Противник там собирает свои силы. Также противник занял часть серой зоны, в частности Каменку. Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных", — сказал он.
По словам главы региона, российские укрепления на Запорожском направлении "достаточно хорошие".
"Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение", — добавил Балицкий.
Украинские власти постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление может начаться летом, а позже, выступая в Вашингтоне, — что это произойдет в ближайшие недели. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКаменкаЕвгений БалицкийВооруженные силы РФ
 
 
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