https://ria.ru/20230420/vsu-1866613672.html

ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий

ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий - РИА Новости, 20.04.2023

ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий

Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:16

2023-04-20T14:16

2023-04-20T14:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

каменка

евгений балицкий

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление, заявил в эфире "России 24" временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий. По словам главы региона, российские укрепления на Запорожском направлении "достаточно хорошие"."Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение", — добавил Балицкий. Украинские власти постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление может начаться летом, а позже, выступая в Вашингтоне, — что это произойдет в ближайшие недели. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230420/vzryvchatka-1866562676.html

запорожская область

каменка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, каменка, евгений балицкий, вооруженные силы рф