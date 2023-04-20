ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском фронте, заявил Балицкий
Балицкий: ВС России готовы отразить возможное наступление ВСУ в Запорожской области
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление, заявил в эфире "России 24" временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.
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"Со стороны противника видим, что он активизировался в зеленой полосе. Противник там собирает свои силы. Также противник занял часть серой зоны, в частности Каменку. Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных", — сказал он.
По словам главы региона, российские укрепления на Запорожском направлении "достаточно хорошие".
"Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение", — добавил Балицкий.
Украинские власти постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление может начаться летом, а позже, выступая в Вашингтоне, — что это произойдет в ближайшие недели. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.