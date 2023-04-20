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Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник - РИА Новости, 20.04.2023
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20:17 20.04.2023 (обновлено: 20:24 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/vstrecha-1866744381.html
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявил в интервью в четверг постпред РФ... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:17
2023-04-20T20:24
в мире
оон
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
василий небензя
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявил в интервью в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя."Точно известно о том, что министр в понедельник будет встречаться с генеральным секретарем Гутеррешем", - сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, оон, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, василий небензя
В мире, ООН, Россия, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Василий Небензя
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник

Небензя: Лавров встретится с генсеком ООН Гутеррешем в понедельник

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявил в интервью в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Точно известно о том, что министр в понедельник будет встречаться с генеральным секретарем Гутеррешем", - сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
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19 апреля, 08:00
 
В миреООНРоссияАнтониу ГутеррешСергей ЛавровВасилий Небензя
 
 
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