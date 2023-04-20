https://ria.ru/20230420/vstrecha-1866744381.html
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявил в интервью в четверг постпред РФ... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:17
2023-04-20T20:17
2023-04-20T20:24
в мире
оон
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявил в интервью в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя."Точно известно о том, что министр в понедельник будет встречаться с генеральным секретарем Гутеррешем", - сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230419/ssha-1866189569.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, василий небензя
В мире, ООН, Россия, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Василий Небензя
Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник
Небензя: Лавров встретится с генсеком ООН Гутеррешем в понедельник