https://ria.ru/20230420/vstrecha-1866744381.html

Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник

Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник - РИА Новости, 20.04.2023

Лавров встретится с генсеком ООН в понедельник

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявил в интервью в четверг постпред РФ... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:17

2023-04-20T20:17

2023-04-20T20:24

в мире

оон

россия

антониу гутерреш

сергей лавров

василий небензя

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявил в интервью в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя."Точно известно о том, что министр в понедельник будет встречаться с генеральным секретарем Гутеррешем", - сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230419/ssha-1866189569.html

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в мире, оон, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, василий небензя