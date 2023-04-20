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Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу в Гаване - РИА Новости, 20.04.2023
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17:20 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vstrecha-1866691375.html
Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу в Гаване
Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу в Гаване - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу в Гаване
Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес проводят встречу в Гаване. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:20
2023-04-20T17:20
в мире
россия
куба
гавана
сергей лавров
бруно родригес
мигель диас-канель
евразийский экономический союз
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес проводят встречу в Гаване. В начале переговоров кубинский министр поприветствовал Лаврова и сообщил, что Россию в июне посетит премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус. "В июне посетит РФ премьер министр кубы для выполнения широкой программы в рамках экономических отношений и ЕАЭС", - сказал Родригес. Со своей стороны российский министр поздравил коллегу с переизбранием Мигеля Диас-Канеля Национальной ассамблеей Кубы и отметил, что российская сторона довольна тем, как развивается политический диалог двух стран. "Продолжим совместно работать на международной арене с тем, чтобы мобилизовать страны, которые также отвергают подобный диктат на совместную работу формирования многополярного мироустройства в полном соответствии с уставом ООН, где записана очень важная вещь: что ООН основана на принципе уважения суверенного равенства государств", - сказал Лавров.
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в мире, россия, куба, гавана, сергей лавров, бруно родригес, мигель диас-канель, евразийский экономический союз, оон
В мире, Россия, Куба, Гавана, Сергей Лавров, Бруно Родригес, Мигель Диас-Канель, Евразийский экономический союз, ООН
Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу в Гаване

Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес проводят встречу в Гаване

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес проводят встречу в Гаване.
В начале переговоров кубинский министр поприветствовал Лаврова и сообщил, что Россию в июне посетит премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус.
"В июне посетит РФ премьер министр кубы для выполнения широкой программы в рамках экономических отношений и ЕАЭС", - сказал Родригес.
Со своей стороны российский министр поздравил коллегу с переизбранием Мигеля Диас-Канеля Национальной ассамблеей Кубы и отметил, что российская сторона довольна тем, как развивается политический диалог двух стран.
"Продолжим совместно работать на международной арене с тем, чтобы мобилизовать страны, которые также отвергают подобный диктат на совместную работу формирования многополярного мироустройства в полном соответствии с уставом ООН, где записана очень важная вещь: что ООН основана на принципе уважения суверенного равенства государств", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции в Каракасе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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В миреРоссияКубаГаванаСергей ЛавровБруно РодригесМигель Диас-КанельЕвразийский экономический союзООН
 
 
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