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Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу в Гаване

Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу в Гаване - РИА Новости, 20.04.2023

Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу в Гаване

Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес проводят встречу в Гаване. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:20

2023-04-20T17:20

2023-04-20T17:20

в мире

россия

куба

гавана

сергей лавров

бруно родригес

мигель диас-канель

евразийский экономический союз

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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес проводят встречу в Гаване. В начале переговоров кубинский министр поприветствовал Лаврова и сообщил, что Россию в июне посетит премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус. "В июне посетит РФ премьер министр кубы для выполнения широкой программы в рамках экономических отношений и ЕАЭС", - сказал Родригес. Со своей стороны российский министр поздравил коллегу с переизбранием Мигеля Диас-Канеля Национальной ассамблеей Кубы и отметил, что российская сторона довольна тем, как развивается политический диалог двух стран. "Продолжим совместно работать на международной арене с тем, чтобы мобилизовать страны, которые также отвергают подобный диктат на совместную работу формирования многополярного мироустройства в полном соответствии с уставом ООН, где записана очень важная вещь: что ООН основана на принципе уважения суверенного равенства государств", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866267583.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, куба, гавана, сергей лавров, бруно родригес, мигель диас-канель, евразийский экономический союз, оон