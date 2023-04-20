Рейтинг@Mail.ru
В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 20.04.2023 (обновлено: 07:40 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/vspyshka-1866495683.html
В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом
В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом - РИА Новости, 20.04.2023
В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом
Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео с яркой вспышкой в небе над Киевом. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:33
2023-04-20T07:40
киев
земля
наса
андрей ермак
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866495385_114:0:1566:817_1920x0_80_0_0_aa68f48731eb614251599e08ab5fdf0a.png
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео с яркой вспышкой в небе над Киевом.В среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах и вспышке над украинской столицей. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко назвал произошедшее "результатом падения на Землю космического спутника NASA". Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту информацию опровергло.В свою очередь, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что таинственная вспышка над Киевом стала результатом работы украинской ПВО, однако вскоре удалил сообщение.Советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат предположил, что над Киевом упал спутник или метеорит, добавив, что "информацию уточняют".
https://ria.ru/20230419/vzryvy-1866478383.html
киев
земля
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866495385_296:0:1385:817_1920x0_80_0_0_dfaae8c3e5de4330c0c7e56f88f1fb7f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, земля, наса, андрей ермак, в мире, украина
Киев, Земля, НАСА, Андрей Ермак, В мире, Украина
В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом

Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео с вспышкой в небе над Киевом

© Sputnik Ближнее зарубежьеЯркая вспышка в небе над Киевом
Яркая вспышка в небе над Киевом
© Sputnik Ближнее зарубежье
Яркая вспышка в небе над Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео с яркой вспышкой в небе над Киевом.
В среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах и вспышке над украинской столицей. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко назвал произошедшее "результатом падения на Землю космического спутника NASA". Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту информацию опровергло.
В свою очередь, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что таинственная вспышка над Киевом стала результатом работы украинской ПВО, однако вскоре удалил сообщение.
Советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат предположил, что над Киевом упал спутник или метеорит, добавив, что "информацию уточняют".
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Вчера, 22:20
 
КиевЗемляНАСААндрей ЕрмакВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала