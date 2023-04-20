https://ria.ru/20230420/vspyshka-1866495683.html

В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом

В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом - РИА Новости, 20.04.2023

В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом

Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео с яркой вспышкой в небе над Киевом. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T01:33

2023-04-20T01:33

2023-04-20T07:40

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал видео с яркой вспышкой в небе над Киевом.В среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах и вспышке над украинской столицей. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко назвал произошедшее "результатом падения на Землю космического спутника NASA". Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту информацию опровергло.В свою очередь, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что таинственная вспышка над Киевом стала результатом работы украинской ПВО, однако вскоре удалил сообщение.Советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат предположил, что над Киевом упал спутник или метеорит, добавив, что "информацию уточняют".

https://ria.ru/20230419/vzryvy-1866478383.html

киев

земля

украина

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Максим Горбачев

киев, земля, наса, андрей ермак, в мире, украина