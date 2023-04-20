Рейтинг@Mail.ru
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 20.04.2023 (обновлено: 12:12 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/voda-1866554307.html
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля - РИА Новости, 20.04.2023
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля
Подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:19
2023-04-20T12:12
специальная военная операция на украине
донецк
россия
марат хуснуллин
общество
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862139571_0:6:3074:1735_1920x0_80_0_0_43ba8aeb559447d12d972bfbd7f7ca80.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Водовод построен, идет наполнение водой, пуско-наладочные работы. К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк", - сказал Хуснуллин журналистам.После начала спецоперации украинская сторона целенаправленно остановила водонасосную станцию в районе города Майорск, после чего Донецк и многие другие города ДНР оказались на краю гуманитарной катастрофы. Как говорил врио главы ДНР Денис Пушилин, водовод из Дона станет спасительным для республики. Премьер-министр республики Виталий Хоценко уточнял, что запуск водовода "Дон - Северский Донец" позволит подавать воду в дома жителей ДНР каждый день.
https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html
донецк
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862139571_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_0db43d5d78d00f67896f0552c492d573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, россия, марат хуснуллин, общество, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Марат Хуснуллин, Общество, Ростовская область
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля

Хуснуллин: первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПервая из насосных станций водовода "Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс" для забора воды из реки Дон в Ростовской области
Первая из насосных станций водовода Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс для забора воды из реки Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Первая из насосных станций водовода "Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс" для забора воды из реки Дон в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Водовод построен, идет наполнение водой, пуско-наладочные работы. К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк", - сказал Хуснуллин журналистам.
После начала спецоперации украинская сторона целенаправленно остановила водонасосную станцию в районе города Майорск, после чего Донецк и многие другие города ДНР оказались на краю гуманитарной катастрофы. Как говорил врио главы ДНР Денис Пушилин, водовод из Дона станет спасительным для республики. Премьер-министр республики Виталий Хоценко уточнял, что запуск водовода "Дон - Северский Донец" позволит подавать воду в дома жителей ДНР каждый день.
Донецк - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Донецке продолжат высаживать розы, которыми город знаменит
14 марта, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияМарат ХуснуллинОбществоРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала