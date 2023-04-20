https://ria.ru/20230420/voda-1866554307.html
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля - РИА Новости, 20.04.2023
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля
Подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:19
2023-04-20T11:19
2023-04-20T12:12
специальная военная операция на украине
донецк
россия
марат хуснуллин
общество
ростовская область
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Водовод построен, идет наполнение водой, пуско-наладочные работы. К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк", - сказал Хуснуллин журналистам.После начала спецоперации украинская сторона целенаправленно остановила водонасосную станцию в районе города Майорск, после чего Донецк и многие другие города ДНР оказались на краю гуманитарной катастрофы. Как говорил врио главы ДНР Денис Пушилин, водовод из Дона станет спасительным для республики. Премьер-министр республики Виталий Хоценко уточнял, что запуск водовода "Дон - Северский Донец" позволит подавать воду в дома жителей ДНР каждый день.
https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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донецк, россия, марат хуснуллин, общество, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Марат Хуснуллин, Общество, Ростовская область
Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля
Хуснуллин: первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Водовод построен, идет наполнение водой, пуско-наладочные работы. К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк", - сказал Хуснуллин журналистам.
После начала спецоперации украинская сторона целенаправленно остановила водонасосную станцию в районе города Майорск, после чего Донецк и многие другие города ДНР оказались на краю гуманитарной катастрофы. Как говорил врио главы ДНР Денис Пушилин, водовод из Дона станет спасительным для республики. Премьер-министр республики Виталий Хоценко уточнял, что запуск водовода "Дон - Северский Донец" позволит подавать воду в дома жителей ДНР каждый день.
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