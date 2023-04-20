https://ria.ru/20230420/voda-1866554307.html

Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля

Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля - РИА Новости, 20.04.2023

Первую воду в Донецк по водоводу из Дона планируют подать 30 апреля

Подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:19

2023-04-20T11:19

2023-04-20T12:12

специальная военная операция на украине

донецк

россия

марат хуснуллин

общество

ростовская область

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Водовод построен, идет наполнение водой, пуско-наладочные работы. К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк", - сказал Хуснуллин журналистам.После начала спецоперации украинская сторона целенаправленно остановила водонасосную станцию в районе города Майорск, после чего Донецк и многие другие города ДНР оказались на краю гуманитарной катастрофы. Как говорил врио главы ДНР Денис Пушилин, водовод из Дона станет спасительным для республики. Премьер-министр республики Виталий Хоценко уточнял, что запуск водовода "Дон - Северский Донец" позволит подавать воду в дома жителей ДНР каждый день.

https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html

донецк

россия

ростовская область

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Кирилл Волков

донецк, россия, марат хуснуллин, общество, ростовская область