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Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота - РИА Новости, 20.04.2023
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05:14 20.04.2023 (обновлено: 07:25 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/vmf-1866504509.html
Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота
Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота - РИА Новости, 20.04.2023
Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота
Военная техника Тихоокеанского флота во время внезапной проверки показала свою надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, заявил РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:14
2023-04-20T07:25
безопасность
россия
николай евменов
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Военная техника Тихоокеанского флота во время внезапной проверки показала свою надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов."Техника: новейшие корабли, подводные лодки, самолеты — показала свою высокую надежность, а личный состав показывает профессиональное мастерство", — отметил Евменов.Он уточнил, что говорить о каких-либо результатах проверки пока рано, так как ее активная фаза, то есть практические действия, еще не завершена. В то же время, по словам Евменова, впервые учения оказались "неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства".Главком ВМФ напомнил, что внезапная проверка состоит из трех этапов. На первом силы и войска ТОФ привели в полную боевую готовность. На втором они вышли в районы рассредоточения и заняли учебные позиции. Третий этап представляет собой практические действия сил и войск флота.Постоянно меняющаяся и то и дело ухудшающаяся погода не помешала применению оружия, считает Евменов. Он отметил действия летчиков, показавших боевое мастерство и слаженность, а также работу тральных сил, многоцелевых подводных лодок, противолодочных и ударных кораблей.По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России президента Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230419/tof-1866222844.html
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безопасность, россия, николай евменов, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Николай Евменов, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России
Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота

Главком ВМФ Евменов: техника ТОФ показывает надежность, а личный состав - мастерство

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Военная техника Тихоокеанского флота во время внезапной проверки показала свою надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.
"Техника: новейшие корабли, подводные лодки, самолеты — показала свою высокую надежность, а личный состав показывает профессиональное мастерство", — отметил Евменов.
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Корабельная группа ТОФ провела артиллерийские и ракетные стрельбы
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Он уточнил, что говорить о каких-либо результатах проверки пока рано, так как ее активная фаза, то есть практические действия, еще не завершена. В то же время, по словам Евменова, впервые учения оказались "неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства".
Главком ВМФ напомнил, что внезапная проверка состоит из трех этапов. На первом силы и войска ТОФ привели в полную боевую готовность. На втором они вышли в районы рассредоточения и заняли учебные позиции. Третий этап представляет собой практические действия сил и войск флота.
Постоянно меняющаяся и то и дело ухудшающаяся погода не помешала применению оружия, считает Евменов. Он отметил действия летчиков, показавших боевое мастерство и слаженность, а также работу тральных сил, многоцелевых подводных лодок, противолодочных и ударных кораблей.
«

"Все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены в срок и с высоким качеством", — заключил Евменов.

По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России президента Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
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БезопасностьРоссияНиколай ЕвменовВладимир ПутинТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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