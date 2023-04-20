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Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота
Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота - РИА Новости, 20.04.2023
Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота
Военная техника Тихоокеанского флота во время внезапной проверки показала свою надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, заявил РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:14
2023-04-20T05:14
2023-04-20T07:25
безопасность
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николай евменов
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Военная техника Тихоокеанского флота во время внезапной проверки показала свою надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов."Техника: новейшие корабли, подводные лодки, самолеты — показала свою высокую надежность, а личный состав показывает профессиональное мастерство", — отметил Евменов.Он уточнил, что говорить о каких-либо результатах проверки пока рано, так как ее активная фаза, то есть практические действия, еще не завершена. В то же время, по словам Евменова, впервые учения оказались "неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства".Главком ВМФ напомнил, что внезапная проверка состоит из трех этапов. На первом силы и войска ТОФ привели в полную боевую готовность. На втором они вышли в районы рассредоточения и заняли учебные позиции. Третий этап представляет собой практические действия сил и войск флота.Постоянно меняющаяся и то и дело ухудшающаяся погода не помешала применению оружия, считает Евменов. Он отметил действия летчиков, показавших боевое мастерство и слаженность, а также работу тральных сил, многоцелевых подводных лодок, противолодочных и ударных кораблей.По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России президента Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230419/tof-1866222844.html
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безопасность, россия, николай евменов, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Николай Евменов, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России
Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота
Главком ВМФ Евменов: техника ТОФ показывает надежность, а личный состав - мастерство
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Военная техника Тихоокеанского флота во время внезапной проверки показала свою надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.
"Техника: новейшие корабли, подводные лодки, самолеты — показала свою высокую надежность, а личный состав показывает профессиональное мастерство", — отметил Евменов.
Корабельная группа ТОФ провела артиллерийские и ракетные стрельбы
Он уточнил, что говорить о каких-либо результатах проверки пока рано, так как ее активная фаза, то есть практические действия, еще не завершена. В то же время, по словам Евменова, впервые учения оказались "неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства".
Главком ВМФ напомнил, что внезапная проверка состоит из трех этапов. На первом силы и войска ТОФ привели в полную боевую готовность. На втором они вышли в районы рассредоточения и заняли учебные позиции. Третий этап представляет собой практические действия сил и войск флота.
Постоянно меняющаяся и то и дело ухудшающаяся погода не помешала применению оружия, считает Евменов. Он отметил действия летчиков, показавших боевое мастерство и слаженность, а также работу тральных сил, многоцелевых подводных лодок, противолодочных и ударных кораблей.
«
"Все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены в срок и с высоким качеством", — заключил Евменов.
По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России президента Владимира Путина
с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
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