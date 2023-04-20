https://ria.ru/20230420/vmf-1866504509.html

Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота

Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота - РИА Новости, 20.04.2023

Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота

Военная техника Тихоокеанского флота во время внезапной проверки показала свою надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, заявил РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:14

2023-04-20T05:14

2023-04-20T07:25

безопасность

россия

николай евменов

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Военная техника Тихоокеанского флота во время внезапной проверки показала свою надежность, а личный состав продемонстрировал профессиональное мастерство, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов."Техника: новейшие корабли, подводные лодки, самолеты — показала свою высокую надежность, а личный состав показывает профессиональное мастерство", — отметил Евменов.Он уточнил, что говорить о каких-либо результатах проверки пока рано, так как ее активная фаза, то есть практические действия, еще не завершена. В то же время, по словам Евменова, впервые учения оказались "неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства".Главком ВМФ напомнил, что внезапная проверка состоит из трех этапов. На первом силы и войска ТОФ привели в полную боевую готовность. На втором они вышли в районы рассредоточения и заняли учебные позиции. Третий этап представляет собой практические действия сил и войск флота.Постоянно меняющаяся и то и дело ухудшающаяся погода не помешала применению оружия, считает Евменов. Он отметил действия летчиков, показавших боевое мастерство и слаженность, а также работу тральных сил, многоцелевых подводных лодок, противолодочных и ударных кораблей.По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России президента Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230419/tof-1866222844.html

https://ria.ru/20230418/tof-1865954466.html

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безопасность, россия, николай евменов, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии