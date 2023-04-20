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США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН
США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН - РИА Новости, 20.04.2023
США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, пока не получили визы. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:17
2023-04-20T20:17
2023-04-20T20:39
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, пока не получили визы."Визы членам делегации почти всем выданы, кроме нескольких человек. Выдали их я бы не сказал, что в последний момент, это уже примерно около недели. Не выданы визы сопровождающим делегацию министра российским журналистам, пока", - сказал он в эфире "России 24".Небензя рассказал, что "сейчас, вот, например, ждём визу для руководителя российской делегации на постоянном форуме коренных народов, главы федерального агентства по делам национальностей (Игоря) Баринова, которому до сих пор виза не выдана, прошла уже неделя с начала форума, осталась еще одна неделя, а он по-прежнему этой визы ждёт".
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сша, оон, в мире, василий небензя, россия, сергей лавров, совет безопасности оон
США, ООН, В мире, Василий Небензя, Россия, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН
США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН
Небензя: российским журналистам еще не выдали визы для освещения работы Лаврова в СБ ООН