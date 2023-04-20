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США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН - РИА Новости, 20.04.2023
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20:17 20.04.2023 (обновлено: 20:39 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/vizy-1866744291.html
США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН
США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН - РИА Новости, 20.04.2023
США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, пока не получили визы. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:17
2023-04-20T20:39
сша
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в мире
василий небензя
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, пока не получили визы."Визы членам делегации почти всем выданы, кроме нескольких человек. Выдали их я бы не сказал, что в последний момент, это уже примерно около недели. Не выданы визы сопровождающим делегацию министра российским журналистам, пока", - сказал он в эфире "России 24".Небензя рассказал, что "сейчас, вот, например, ждём визу для руководителя российской делегации на постоянном форуме коренных народов, главы федерального агентства по делам национальностей (Игоря) Баринова, которому до сих пор виза не выдана, прошла уже неделя с начала форума, осталась еще одна неделя, а он по-прежнему этой визы ждёт".
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сша, оон, в мире, василий небензя, россия, сергей лавров, совет безопасности оон
США, ООН, В мире, Василий Небензя, Россия, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН
США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН

Небензя: российским журналистам еще не выдали визы для освещения работы Лаврова в СБ ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, пока не получили визы.
"Визы членам делегации почти всем выданы, кроме нескольких человек. Выдали их я бы не сказал, что в последний момент, это уже примерно около недели. Не выданы визы сопровождающим делегацию министра российским журналистам, пока", - сказал он в эфире "России 24".
«
"Это связано с практикой страны-хозяйки штаб-квартиры, эта ситуация возникает переодически, время от времени, либо выдача виз в последний момент, либо невыдача виз вообще", - пояснил высокопоставленный дипломат.
Небензя рассказал, что "сейчас, вот, например, ждём визу для руководителя российской делегации на постоянном форуме коренных народов, главы федерального агентства по делам национальностей (Игоря) Баринова, которому до сих пор виза не выдана, прошла уже неделя с начала форума, осталась еще одна неделя, а он по-прежнему этой визы ждёт".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной
19 апреля, 23:59
 
СШАООНВ миреВасилий НебензяРоссияСергей ЛавровСовет Безопасности ООН
 
 
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