https://ria.ru/20230420/utechka-1866523183.html

В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов

В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов - РИА Новости, 20.04.2023

В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов

Чиновники США не исключают карательных мер в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:23

2023-04-20T09:23

2023-04-20T09:23

в мире

сша

министерство обороны сша

утечка материалов пентагона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чиновники США не исключают карательных мер в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в утечке секретных документов военнослужащий Джек Тейшейра, в деле могут появиться новые обвинения, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского минобороны. Ранее подразделение, где числится Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на период проведения расследования. Согласно газете, "чиновники не исключают мер наказания в отношении этого подразделения", которое оказалось под пристальным вниманием. По словам представителей минобороны, в подразделении, возможно, не происходило ничего такого, что не было бы характерно для десятков других подобных подразделений. Однако теперь появился "первый признак более широкого стремления привлечь к ответственности тех, кто мог быть прямо или косвенно причастен" к утечке документов, говорится в материале газеты. Издание уточняет со ссылкой на представителей Пентагона, что ведомство хочет определить, соблюдало ли подразделение процедуры, предназначенные для защиты от утечек. Особую озабоченность вызывает вопрос о том, эффективно ли утилизировались печатные секретные документы, подобные тем, которые затронула утечка. Отмечается, что по итогам расследования могут последовать новые федеральные обвинения. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет". Дело касается утечки в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230419/utechka-1866213069.html

https://ria.ru/20230417/utechka-1865952836.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона