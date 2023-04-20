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В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов - РИА Новости, 20.04.2023
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09:23 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/utechka-1866523183.html
В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов
В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов - РИА Новости, 20.04.2023
В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов
Чиновники США не исключают карательных мер в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:23
2023-04-20T09:23
в мире
сша
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чиновники США не исключают карательных мер в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в утечке секретных документов военнослужащий Джек Тейшейра, в деле могут появиться новые обвинения, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского минобороны. Ранее подразделение, где числится Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на период проведения расследования. Согласно газете, "чиновники не исключают мер наказания в отношении этого подразделения", которое оказалось под пристальным вниманием. По словам представителей минобороны, в подразделении, возможно, не происходило ничего такого, что не было бы характерно для десятков других подобных подразделений. Однако теперь появился "первый признак более широкого стремления привлечь к ответственности тех, кто мог быть прямо или косвенно причастен" к утечке документов, говорится в материале газеты. Издание уточняет со ссылкой на представителей Пентагона, что ведомство хочет определить, соблюдало ли подразделение процедуры, предназначенные для защиты от утечек. Особую озабоченность вызывает вопрос о том, эффективно ли утилизировались печатные секретные документы, подобные тем, которые затронула утечка. Отмечается, что по итогам расследования могут последовать новые федеральные обвинения. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет". Дело касается утечки в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230419/utechka-1866213069.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных документов

WSJ: в США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных материалов Пентагона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чиновники США не исключают карательных мер в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в утечке секретных документов военнослужащий Джек Тейшейра, в деле могут появиться новые обвинения, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского минобороны.
Ранее подразделение, где числится Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на период проведения расследования. Согласно газете, "чиновники не исключают мер наказания в отношении этого подразделения", которое оказалось под пристальным вниманием.
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Подразделение ВВС США приостановило разведмиссию из-за утечки документов
Вчера, 01:59
По словам представителей минобороны, в подразделении, возможно, не происходило ничего такого, что не было бы характерно для десятков других подобных подразделений. Однако теперь появился "первый признак более широкого стремления привлечь к ответственности тех, кто мог быть прямо или косвенно причастен" к утечке документов, говорится в материале газеты.
Издание уточняет со ссылкой на представителей Пентагона, что ведомство хочет определить, соблюдало ли подразделение процедуры, предназначенные для защиты от утечек. Особую озабоченность вызывает вопрос о том, эффективно ли утилизировались печатные секретные документы, подобные тем, которые затронула утечка.
Отмечается, что по итогам расследования могут последовать новые федеральные обвинения.
Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".
Дело касается утечки в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Белый дом призвал СМИ думать о последствиях освещения утечки из Пентагона
17 апреля, 23:39
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАУтечка материалов Пентагона
 
 
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