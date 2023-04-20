Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД
Карточка скрывшегося из-под домашнего ареста в Италии Усса пропала из базы розыска МВД
© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Карточка сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД России, следует из информации на сайте ведомства.
Карточка Артема Усса появилась в базе розыска МВД РФ в октябре минувшего года. Его разыскивали по уголовной статье. Сейчас в базе никакой информации о розыске Усса нет. При этом еще в полдень в четверг карточка Усса-младшего была в базе розыска.
"По вашему запросу нет информации", - говорится в ответе на запрос при попытке проверить Усса в базе розыска.
Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, но 2 декабря по решению миланского суда его перевели под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. В конце октября Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Усса-младшего по делу об отмывании денег организованной группой в особо крупном размере. В начале декабря в генконсульстве РФ в Милане подтвердили РИА Новости, что документы российской стороны по делу Усса уже переданы в минюст Италии.
Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.