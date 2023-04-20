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Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД - РИА Новости, 20.04.2023
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18:29 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/uss-1866718968.html
Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД
Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД - РИА Новости, 20.04.2023
Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД
Карточка сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД России, следует из информации на сайте ведомства. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:29
2023-04-20T18:29
италия
россия
александр усс
артем усс
москва
происшествия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Карточка сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД России, следует из информации на сайте ведомства. Карточка Артема Усса появилась в базе розыска МВД РФ в октябре минувшего года. Его разыскивали по уголовной статье. Сейчас в базе никакой информации о розыске Усса нет. При этом еще в полдень в четверг карточка Усса-младшего была в базе розыска. "По вашему запросу нет информации", - говорится в ответе на запрос при попытке проверить Усса в базе розыска. Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, но 2 декабря по решению миланского суда его перевели под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. В конце октября Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Усса-младшего по делу об отмывании денег организованной группой в особо крупном размере. В начале декабря в генконсульстве РФ в Милане подтвердили РИА Новости, что документы российской стороны по делу Усса уже переданы в минюст Италии. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
https://ria.ru/20230420/minyust-1866681203.html
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италия, россия, александр усс, артем усс, москва, происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), милан
Италия, Россия, Александр Усс, Артем Усс, Москва, Происшествия, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Милан
Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД

Карточка скрывшегося из-под домашнего ареста в Италии Усса пропала из базы розыска МВД

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Карточка сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД России, следует из информации на сайте ведомства.
Карточка Артема Усса появилась в базе розыска МВД РФ в октябре минувшего года. Его разыскивали по уголовной статье. Сейчас в базе никакой информации о розыске Усса нет. При этом еще в полдень в четверг карточка Усса-младшего была в базе розыска.
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"По вашему запросу нет информации", - говорится в ответе на запрос при попытке проверить Усса в базе розыска.
Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, но 2 декабря по решению миланского суда его перевели под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. В конце октября Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Усса-младшего по делу об отмывании денег организованной группой в особо крупном размере. В начале декабря в генконсульстве РФ в Милане подтвердили РИА Новости, что документы российской стороны по делу Усса уже переданы в минюст Италии.
Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
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ИталияРоссияАлександр УссАртем УссМоскваПроисшествияКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Милан
 
 
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