https://ria.ru/20230420/uss-1866679482.html

Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне

Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне - РИА Новости, 20.04.2023

Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу продолжить работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:46

2023-04-20T16:46

2023-04-20T17:20

красноярский край

политика

россия

александр усс

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу продолжить работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Он поблагодарил главу государства за доверие и поддержку и выразил уверенность, что "Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России".Александр Усс был избран губернатором края в сентябре 2018 года. До этого он в течение 20 лет возглавлял региональный парламент. Срок его полномочий истекает в сентябре.

https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html

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Кирилл Волков

красноярский край, политика, россия, александр усс, владимир путин