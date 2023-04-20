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Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне - РИА Новости, 20.04.2023
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16:46 20.04.2023 (обновлено: 17:20 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/uss-1866679482.html
Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне
Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне - РИА Новости, 20.04.2023
Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне
Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу продолжить работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:46
2023-04-20T17:20
красноярский край
политика
россия
александр усс
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу продолжить работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Он поблагодарил главу государства за доверие и поддержку и выразил уверенность, что "Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России".Александр Усс был избран губернатором края в сентябре 2018 года. До этого он в течение 20 лет возглавлял региональный парламент. Срок его полномочий истекает в сентябре.
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
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красноярский край, политика, россия, александр усс, владимир путин
Красноярский край, Политика, Россия, Александр Усс, Владимир Путин
Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне

Глава Красноярского края Усс сообщил о предложении Путина работать на федеральном уровне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Усс
Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Усс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу продолжить работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
«
"Дорогие земляки, красноярцы! На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края", — написал Усс.
Он поблагодарил главу государства за доверие и поддержку и выразил уверенность, что "Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России".
Александр Усс был избран губернатором края в сентябре 2018 года. До этого он в течение 20 лет возглавлял региональный парламент. Срок его полномочий истекает в сентябре.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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