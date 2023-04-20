https://ria.ru/20230420/uss-1866679482.html
Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне
Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне - РИА Новости, 20.04.2023
Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне
Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу продолжить работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:46
2023-04-20T16:46
2023-04-20T17:20
красноярский край
политика
россия
александр усс
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу продолжить работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Он поблагодарил главу государства за доверие и поддержку и выразил уверенность, что "Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России".Александр Усс был избран губернатором края в сентябре 2018 года. До этого он в течение 20 лет возглавлял региональный парламент. Срок его полномочий истекает в сентябре.
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, политика, россия, александр усс, владимир путин
Красноярский край, Политика, Россия, Александр Усс, Владимир Путин
Усс сообщил о предложении Путина продолжить работу на федеральном уровне
Глава Красноярского края Усс сообщил о предложении Путина работать на федеральном уровне