https://ria.ru/20230420/uss-1866610992.html
В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса
В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса - РИА Новости, 20.04.2023
В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса
В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса назвали сообщения в телеграм-каналах о его отставке слухами и призвали пользоваться официальной... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:08
2023-04-20T14:08
2023-04-20T14:36
красноярск
политика
россия
красноярский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса назвали сообщения в телеграм-каналах о его отставке слухами и призвали пользоваться официальной информацией.В четверг, в частности, телеграм-каналы сообщили, что Усса ожидает досрочная отставка. Также сообщалось, что край может возглавить уроженец региона замминистра финансов РФ Михаил Котюков. В феврале сам Александр Усс, комментируя очередную появившуюся информацию об отставке, заявил, что эти слухи появляются каждый квартал с момента его вступления в должность."Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией", - заявили РИА Новости в пресс-службе, отвечая на вопрос о возможной отставке Усса. В ноябре 2022 года Усс заявил, что готов идти на второй губернаторский срок.Александр Усс был избран главой региона в сентябре 2018 года. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент. Срок его полномочий истекает в сентябре 2023 года.
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, политика, россия, красноярский край, александр усс
Красноярск, Политика, Россия, Красноярский край, Александр Усс
В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса
Пресс-служба губернатора Красноярского края Усса опровергла сообщения о его отставке