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В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса - РИА Новости, 20.04.2023
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14:08 20.04.2023 (обновлено: 14:36 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/uss-1866610992.html
В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса
В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса - РИА Новости, 20.04.2023
В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса
В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса назвали сообщения в телеграм-каналах о его отставке слухами и призвали пользоваться официальной... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:08
2023-04-20T14:36
красноярск
политика
россия
красноярский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса назвали сообщения в телеграм-каналах о его отставке слухами и призвали пользоваться официальной информацией.В четверг, в частности, телеграм-каналы сообщили, что Усса ожидает досрочная отставка. Также сообщалось, что край может возглавить уроженец региона замминистра финансов РФ Михаил Котюков. В феврале сам Александр Усс, комментируя очередную появившуюся информацию об отставке, заявил, что эти слухи появляются каждый квартал с момента его вступления в должность."Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией", - заявили РИА Новости в пресс-службе, отвечая на вопрос о возможной отставке Усса. В ноябре 2022 года Усс заявил, что готов идти на второй губернаторский срок.Александр Усс был избран главой региона в сентябре 2018 года. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент. Срок его полномочий истекает в сентябре 2023 года.
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
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красноярск, политика, россия, красноярский край, александр усс
Красноярск, Политика, Россия, Красноярский край, Александр Усс
В Красноярске опровергли информацию о возможной отставке Усса

Пресс-служба губернатора Красноярского края Усса опровергла сообщения о его отставке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса назвали сообщения в телеграм-каналах о его отставке слухами и призвали пользоваться официальной информацией.
В четверг, в частности, телеграм-каналы сообщили, что Усса ожидает досрочная отставка. Также сообщалось, что край может возглавить уроженец региона замминистра финансов РФ Михаил Котюков. В феврале сам Александр Усс, комментируя очередную появившуюся информацию об отставке, заявил, что эти слухи появляются каждый квартал с момента его вступления в должность.
"Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией", - заявили РИА Новости в пресс-службе, отвечая на вопрос о возможной отставке Усса. В ноябре 2022 года Усс заявил, что готов идти на второй губернаторский срок.
Александр Усс был избран главой региона в сентябре 2018 года. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент. Срок его полномочий истекает в сентябре 2023 года.
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