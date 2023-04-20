https://ria.ru/20230420/ukraina-1866697053.html

Испания поставит Украине средства для обеспечения морской обороны

Испания поставит Украине средства для обеспечения морской обороны - РИА Новости, 20.04.2023

Испания поставит Украине средства для обеспечения морской обороны

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявит о поставке Украине средств для "обеспечения защиты на море" во время заседания контактной группы на... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:30

2023-04-20T17:30

2023-04-20T17:30

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявит о поставке Украине средств для "обеспечения защиты на море" во время заседания контактной группы на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, заявило министерство обороны страны в четверг. По данным ведомства, в ходе заседания, которое пройдет в пятницу, министр Роблес подтвердит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает оказывать министерство обороны, и объявит о новых поставках. "Новые поставки направлены на усиление вооруженных сил Украины в таких областях, как... бронетехника и защита сухопутных войск, средства противовоздушной обороны, обеспечения защиты... на море. Последнее считается ключевым для обеспечения безопасности "зеленого" морского маршрута, который позволяет вывозить украинское зерно через Черное море", - сообщается в заявлении на официальном сайте ведомства. Глава минобороны Украины Алексей Резников попросил 12 апреля свою испанскую коллегу Маргариту Роблес о дополнительной помощи, в частности поставках зенитных систем. Кроме того, он подчеркнул, что Киев интересует опыт испанского флота, особенно в области амфибийных операций, связанных с высадкой морского десанта. В январе испанский премьер Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине его правительство выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. Также во время своего визита на Украину он взял на себя обязательство направить Киеву 10 танков Leopard. При этом в феврале Роблес сообщала, что у Испании нет истребителей для поставок Киеву. В декабре минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230420/nato-1866638110.html

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866573795.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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в мире, украина, россия, испания, алексей резников, педро санчес, нато, маргарита роблес